Анекдоты недели - 258

После крушения самолёта в пустыне выжил лишь один мужчина.
Выжил и бредет в сторону дома, а пить то охота. Взмолился он к богу: "Дай Боженька воды испить".
Вдруг с неба падает лопата и голос Бога: "Копай".
Копал мужик усердно и откопал флягу с водой. Попил. Хорошо.
Тут голос с неба: "Верни лопату". Подкинул мужик лопату в небо и она исчезла в облаках.
Так получилось и с едой. Бог помог лопатой и мужик откопал себе сундук еды, а после по команде голоса с небес вернул ее.
После ужина, бредет мужик сытый и напоенный и хочется ему женщину.
Обращается он очередной раз к Богу и просит любви плотской: "Мне бы бабу". С неба падает лопата и снова голос с небес молвит: "Копай".
Копал мужик много часов подряд, котлован выкопал. Устал и говорит: "Господи, как я затрахался!".
Тут голос с небес: "Верни лопату".
***
Если деньги не радуют, значит, они не ваши.
***
На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.
***
Девушки взрослеют быстрее мальчиков, у мальчиков грудь начинает появляться только годам к сорока.
***
- Порекомендуйте книгу, над которой вы рыдали.
- Математика третий класс.
***
У меня было всё: крутая машина, красивый мужчина, дом у моря...
Вот какого черта я проснулась?!
***
Объявление. Зоомагазин примет на работу самку продавца.
***
Help me, Help me! (Помогите, помогите!) На берегу стоит одессит и щелкает семечки. Подходит другой и спрашивает:
- А шо случилось?
- Да вот, пока вся Одесса училась плавать, этот полиглот учил английский язык.
***
— Привет , Абрам! Как дела?
— Устал очень.
— А что делал?
— Бегал. Много бегал. Бегал, бегал, а потом cекc.
— Шо, догнали? . .
***
После карантина самое сложное - это отличить растолстевших коллег от опухших.
***
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***
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***
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***
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