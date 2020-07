Анекдоты недели - 258 В продаже появились календари на 2021 год - оптимизм издателей просто зашкаливает.

После крушения самолёта в пустыне выжил лишь один мужчина.

Выжил и бредет в сторону дома, а пить то охота. Взмолился он к богу: "Дай Боженька воды испить".

Вдруг с неба падает лопата и голос Бога: "Копай".

Копал мужик усердно и откопал флягу с водой. Попил. Хорошо.

Тут голос с неба: "Верни лопату". Подкинул мужик лопату в небо и она исчезла в облаках.

Так получилось и с едой. Бог помог лопатой и мужик откопал себе сундук еды, а после по команде голоса с небес вернул ее.

После ужина, бредет мужик сытый и напоенный и хочется ему женщину.

Обращается он очередной раз к Богу и просит любви плотской: "Мне бы бабу". С неба падает лопата и снова голос с небес молвит: "Копай".

Копал мужик много часов подряд, котлован выкопал. Устал и говорит: "Господи, как я затрахался!".

Тут голос с небес: "Верни лопату".

***

Если деньги не радуют, значит, они не ваши.

***

На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, сколько он может съесть за один раз.

***

Девушки взрослеют быстрее мальчиков, у мальчиков грудь начинает появляться только годам к сорока.

***

- Порекомендуйте книгу, над которой вы рыдали.

- Математика третий класс.

***

У меня было всё: крутая машина, красивый мужчина, дом у моря...

Вот какого черта я проснулась?!

***

Объявление. Зоомагазин примет на работу самку продавца.

***

Help me, Help me! (Помогите, помогите!) На берегу стоит одессит и щелкает семечки. Подходит другой и спрашивает:

- А шо случилось?

- Да вот, пока вся Одесса училась плавать, этот полиглот учил английский язык.

***

— Привет , Абрам! Как дела?

— Устал очень.

— А что делал?

— Бегал. Много бегал. Бегал, бегал, а потом cекc.

— Шо, догнали? . .

***

После карантина самое сложное - это отличить растолстевших коллег от опухших.

***

Если все дела, что запланированы на сегодня и завтра, перенести на послезавтра, то образуется ДВА СВОБОДНЫХ ДНЯ!.

***

В жесткой конкурентной борьбе — как провести выходной день: съездить на дачу, на прополку, или к маме жены, или сходить в филармонию, с огромным отрывом победило — нажраться пива с водкой с мужиками в гараже.

***

Ребе, вчера я встретился с одной женщиной, и у нас с ней все было хорошо. Я дал ей пять рублей. Она сказала "Спасибо, приходите еще" Так я вас хочу спросить, как вы думаете, приходить еще за эти же пять рублей?

***

- Что нам, мyжчинам, не нpавится в домашней pаботе, так это ее однообpазие: yбpал постель, вытеp пыль, пpопылесосил… И чеpез полгода начинай все сначала!