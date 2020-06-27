Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1278

Анекдоты недели - 259

При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что её хозяин отплыл достаточно далеко.

Конечно, очень вредно есть перед сном углеводы, но совсем не закусывать - ещё хуже.

***

- Привет! Я ваш новый сосед.
- Сверху или снизу?
- А вы, я вижу, женщина- огонь!

***

Вижу сейчас полно объявлений "Отдам в добрые руки пёсика или киску". Нет, чтобы кто-то отдал в добрые руки свинью 150-200 кг.

***

- Что-то так грустно.
- Наверное, уровень красного сухого в крови упал.

***

Почему, когда Луна полная - это красиво, а когда я - нет?

***

- Объясни мне, как девушка, когда у вас перепады настроения вам необходимо больше внимания или не трогать вообще?
- Да!

***

Каждая женщина, наверное, мечтает, чтобы
мужчина мог угадывать её желания, но не
в коем случае не умел читать её мысли.

***

Тебе одиноко и грустно? Никто не звонит?
Ляг спать днём, тебе позвонят даже те, кого не знаешь.

***

Cегодня утром в 7:46 произошло открытие века! 
В 8:05 было открыто второе веко!

***

У стильной женщины туфли и машина должны быть одного цвета. Например, жёлтые сапоги отлично подходят к маршрутке.

***

Вчера пел в караоке. Подошёл какой-то человек, дал немного денег, чтобы я замолчал. И тут я понял, что могу зарабатывать пением.

***

В отличие от Англии у нас нет второго завтрака, зато есть третий ужин.

***

Если вам внезапно стало плохо на улице, то постарайтесь вспомнить, а было ли вам когда-нибудь хорошо?

***

Папа! Когда он будет просить моей руки, не падай на колени и не рыдай: "Спаситель ты наш", просто кивни.

***

Песня - это когда слова положили на музыку.
Современная песня - это когда положили и на музыку, и на слова.

***

Лайк от жены означает: 
"Я всё вижу!"

***

- Дорогая, почему мясо недожарено?
- Какая я, такое и мясо!

***

Ацтеки и Инки приносили своих вождей в жертву во время эпидемий, ни на что не намекаю, просто красивый обычай.

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