Анекдоты недели - 259

Конечно, очень вредно есть перед сном углеводы, но совсем не закусывать - ещё хуже.
***
- Привет! Я ваш новый сосед.
- Сверху или снизу?
- А вы, я вижу, женщина- огонь!
***
Вижу сейчас полно объявлений "Отдам в добрые руки пёсика или киску". Нет, чтобы кто-то отдал в добрые руки свинью 150-200 кг.
***
- Что-то так грустно.
- Наверное, уровень красного сухого в крови упал.
***
Почему, когда Луна полная - это красиво, а когда я - нет?
***
- Объясни мне, как девушка, когда у вас перепады настроения вам необходимо больше внимания или не трогать вообще?
- Да!
***
Каждая женщина, наверное, мечтает, чтобы
мужчина мог угадывать её желания, но не
в коем случае не умел читать её мысли.
***
Тебе одиноко и грустно? Никто не звонит?
Ляг спать днём, тебе позвонят даже те, кого не знаешь.
***
Cегодня утром в 7:46 произошло открытие века!
В 8:05 было открыто второе веко!
***
У стильной женщины туфли и машина должны быть одного цвета. Например, жёлтые сапоги отлично подходят к маршрутке.
***
Вчера пел в караоке. Подошёл какой-то человек, дал немного денег, чтобы я замолчал. И тут я понял, что могу зарабатывать пением.
***
В отличие от Англии у нас нет второго завтрака, зато есть третий ужин.
***
Если вам внезапно стало плохо на улице, то постарайтесь вспомнить, а было ли вам когда-нибудь хорошо?
***
Папа! Когда он будет просить моей руки, не падай на колени и не рыдай: "Спаситель ты наш", просто кивни.
***
Песня - это когда слова положили на музыку.
Современная песня - это когда положили и на музыку, и на слова.
***
Лайк от жены означает:
"Я всё вижу!"
***
- Дорогая, почему мясо недожарено?
- Какая я, такое и мясо!
***
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