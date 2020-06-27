Анекдоты недели - 259 При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что её хозяин отплыл достаточно далеко.

Конечно, очень вредно есть перед сном углеводы, но совсем не закусывать - ещё хуже.

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- Привет! Я ваш новый сосед.

- Сверху или снизу?

- А вы, я вижу, женщина- огонь!

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Вижу сейчас полно объявлений "Отдам в добрые руки пёсика или киску". Нет, чтобы кто-то отдал в добрые руки свинью 150-200 кг.

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- Что-то так грустно.

- Наверное, уровень красного сухого в крови упал.

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Почему, когда Луна полная - это красиво, а когда я - нет?

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- Объясни мне, как девушка, когда у вас перепады настроения вам необходимо больше внимания или не трогать вообще?

- Да!

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Каждая женщина, наверное, мечтает, чтобы

мужчина мог угадывать её желания, но не

в коем случае не умел читать её мысли.

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Тебе одиноко и грустно? Никто не звонит?

Ляг спать днём, тебе позвонят даже те, кого не знаешь.

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Cегодня утром в 7:46 произошло открытие века!

В 8:05 было открыто второе веко!

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У стильной женщины туфли и машина должны быть одного цвета. Например, жёлтые сапоги отлично подходят к маршрутке.

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Вчера пел в караоке. Подошёл какой-то человек, дал немного денег, чтобы я замолчал. И тут я понял, что могу зарабатывать пением.

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В отличие от Англии у нас нет второго завтрака, зато есть третий ужин.

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Если вам внезапно стало плохо на улице, то постарайтесь вспомнить, а было ли вам когда-нибудь хорошо?

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Папа! Когда он будет просить моей руки, не падай на колени и не рыдай: "Спаситель ты наш", просто кивни.

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Песня - это когда слова положили на музыку.

Современная песня - это когда положили и на музыку, и на слова.

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Лайк от жены означает:

"Я всё вижу!"

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- Дорогая, почему мясо недожарено?

- Какая я, такое и мясо!

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Ацтеки и Инки приносили своих вождей в жертву во время эпидемий, ни на что не намекаю, просто красивый обычай.