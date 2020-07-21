Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:00106

Календарь августа: праздники и выходные

В августе 2020 года 31 день. Из них 20 рабочих и 11 выходных. Выходные дни: 1-2, 8-9, 15-16, 22-24, 29-30 августа.

Праздники в августе 2020:

1 августа День инкассатора

2 августа День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины

                 Ильин день

5 августа Международный день светофора

8 августа День войск связи Вооруженных Сил Украины

9 августа Международный день коренных народов мира

9 августа День строителя

9 августа День работников ветеринарной медицины

                 День памяти великомученика и целителя Пантелеймона

12 августа Международный день молодежи

14 августа Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)

15 августа День археолога

19 августа День пасечника

                   Преображение Господне или Яблочный Спас

23 августа День Государственного Флага Украины

24 августа День Независимости Украины

27 августа окончание Успенского поста

28 августа День авиации Украины

                   Успение Пресвятой Богородицы

29 августа День дальнобойщика

30 августа День шахтера

 

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