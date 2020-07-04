Анекдоты недели - 260 Хорошо иметь домик в деревне. Утром выбежал на огород, а вечером заполз обратно.

Деньги. Мнoго и быстрo.

Без залoга и пoручителей. Вoзьму.

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Жизнь дачника - это постоянная борьба. С соседскими детьми, которые считают его огород своим, и своими детьми, которые считают его чужим.

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- Вы почему лавровый лист в суп не кладёте?

- Так ведь его ж не жрёт никто.

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Когда жена спрашивает, что я хочу на ужин, я никогда не угадываю.

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Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасёт.

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Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.

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Как приятно, когда любимый человек рядом посапывает, а ты лежишь в тенёчке в шезлонге и смотришь на эти аккуратно посапанные грядки.

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«Все выпили» и «всё выпили». Всего-то две точки, а какой трагичный поворот сюжета.

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Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

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Женщиной быть проще. Покапризничала немного и у тебя есть, все что нужно.

Мужчиной быть сложнее. Покапризничал немного и у тебя даже жрать нечего.

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Зашедшие в стриптиз-клуб депутаты поняли, что не такой уж и хорошей идеей было повышение пенсионного возраста.

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Путь к сердцу женщины лежит через:

"Как ты похудела"

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Думаете, если станете вегетарианцами, похудеете? Как бы не так! Слона видели?

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Вообще-то, с утра я предпочитаю чай, но коньяк не надо заваривать.

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Слабый человек во время секса стонет, а сильный – терпит.

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Лучший отдых – смена деятельности. Устала подвязывать огурцы, иди покрась забор.

***

Родня провожает сына в армию.

— Пиши правду, — говорит мать.

— Там проверяют, — возражает дядя.

— Тогда пиши синими чернилами, когда хорошо, а красными, когда плохо. И я тогда к тебе приеду. Сын уехал. Через какое—то время приходит письмо:

— Всё хорошо. А плохо только одно: нету красных чернил.

***

Моня, я, конечно, извиняюсь, но кем вы приходитесь юбилярше?

- Любовником... От первого брака.