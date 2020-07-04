Деньги. Мнoго и быстрo.
Без залoга и пoручителей. Вoзьму.
***
Жизнь дачника - это постоянная борьба. С соседскими детьми, которые считают его огород своим, и своими детьми, которые считают его чужим.
***
- Вы почему лавровый лист в суп не кладёте?
- Так ведь его ж не жрёт никто.
***
Когда жена спрашивает, что я хочу на ужин, я никогда не угадываю.
***
Если женщина запланировала сделать вас счастливым, то вряд ли вас что-нибудь спасёт.
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Бесит, когда у тебя экзистенциальный кризис, а ты не можешь выговорить это слово.
***
Как приятно, когда любимый человек рядом посапывает, а ты лежишь в тенёчке в шезлонге и смотришь на эти аккуратно посапанные грядки.
***
«Все выпили» и «всё выпили». Всего-то две точки, а какой трагичный поворот сюжета.
***
Мужик способен 2 часа сидеть не шевелясь, смотреть на поплавок, а подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.
***
Женщиной быть проще. Покапризничала немного и у тебя есть, все что нужно.
Мужчиной быть сложнее. Покапризничал немного и у тебя даже жрать нечего.
***
Зашедшие в стриптиз-клуб депутаты поняли, что не такой уж и хорошей идеей было повышение пенсионного возраста.
***
Путь к сердцу женщины лежит через:
"Как ты похудела"
***
Думаете, если станете вегетарианцами, похудеете? Как бы не так! Слона видели?
***
Вообще-то, с утра я предпочитаю чай, но коньяк не надо заваривать.
***
Слабый человек во время секса стонет, а сильный – терпит.
***
Лучший отдых – смена деятельности. Устала подвязывать огурцы, иди покрась забор.
***
Родня провожает сына в армию.
— Пиши правду, — говорит мать.
— Там проверяют, — возражает дядя.
— Тогда пиши синими чернилами, когда хорошо, а красными, когда плохо. И я тогда к тебе приеду. Сын уехал. Через какое—то время приходит письмо:
— Всё хорошо. А плохо только одно: нету красных чернил.
***
Моня, я, конечно, извиняюсь, но кем вы приходитесь юбилярше?
- Любовником... От первого брака.
При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что её хозяин отплыл достаточно далеко....
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