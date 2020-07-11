Анекдоты недели - 261 В больнице впервые потеряли электронную медицинскую карту. Мы глядим в будущее, не забывая о традициях.

Кто рано с улыбкой встаёт, тому либо на вокзал, либо в аэропорт.

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Так хочется мужского внимания! Мужских рук на плечах, на талии...и ещё...талию.

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Если интуиция не подвела - то это «я так и думала»,

если подвела - то «я как чувствовала».

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60 лет - это тот возраст, когда чувствуешь себя молодым. Но уже поздно.

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Нельзя одновременно быть самоуверенным, красивым, остроумным и трезвым.

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Если тебя всё время носят на руках, осыпают цветами и дарят бриллианты - просыпайся, а то на работу опоздаешь.

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- О, какая интересная кружка. Из необожжённой глины?

- Нет, это обычная мужская офисная кружка из прозрачного стекла.

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Съели на ночь херсонский арбуз, поняли почему город так называется.

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- У вас мужиков только одно на уме!

- Как одно? А закусить?

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Шампунь против выпадения волос. Я, в принципе, тоже.

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Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?

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Замечены первые успехи медицинской реформы. Люди, отвечающие за её финансирование, теперь получают качественные услуги в лучших европейских клиниках.

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В средние века люди болели меньше. Практически один раз.

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- Хочешь узнать свой IQ?

- Хочу! Куда дуть?

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- Говорит, у него фирма на

100 000 работников.

- Да пасека у него: пчёл держит.

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Готовится к выходу в свет книга «Старинные украинские рецепты микроволновой кухни».

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Решила в сумочке прибраться - три раза вынесла ведро.

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Читаю гороскоп: «в августе Козерогов ждёт финансовая стабильность» Понятно: денег так и не будет.

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Никогда не иди на сделку со своей совестью. Иди один.

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- Я считаю, что ты неправ.

- Пересчитай!

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Школьник нашёл миллион баксов, сдал в полицию. Рыдающая мать и ушедший в запой отец утверждают, что гордятся сыном.

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Он был настолько толерантным, что начальство, правительство и геев называл одним и тем же словом.