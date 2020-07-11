Анекдоты недели - 261

Кто рано с улыбкой встаёт, тому либо на вокзал, либо в аэропорт.
***
Так хочется мужского внимания! Мужских рук на плечах, на талии...и ещё...талию.
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Если интуиция не подвела - то это «я так и думала»,
если подвела - то «я как чувствовала».
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60 лет - это тот возраст, когда чувствуешь себя молодым. Но уже поздно.
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Нельзя одновременно быть самоуверенным, красивым, остроумным и трезвым.
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Если тебя всё время носят на руках, осыпают цветами и дарят бриллианты - просыпайся, а то на работу опоздаешь.
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- О, какая интересная кружка. Из необожжённой глины?
- Нет, это обычная мужская офисная кружка из прозрачного стекла.
***
Съели на ночь херсонский арбуз, поняли почему город так называется.
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- У вас мужиков только одно на уме!
- Как одно? А закусить?
***
Шампунь против выпадения волос. Я, в принципе, тоже.
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Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?
***
Замечены первые успехи медицинской реформы. Люди, отвечающие за её финансирование, теперь получают качественные услуги в лучших европейских клиниках.
***
В средние века люди болели меньше. Практически один раз.
***
- Хочешь узнать свой IQ?
- Хочу! Куда дуть?
***
- Говорит, у него фирма на
100 000 работников.
- Да пасека у него: пчёл держит.
***
Готовится к выходу в свет книга «Старинные украинские рецепты микроволновой кухни».
***
Решила в сумочке прибраться - три раза вынесла ведро.
***
Читаю гороскоп: «в августе Козерогов ждёт финансовая стабильность» Понятно: денег так и не будет.
***
Никогда не иди на сделку со своей совестью. Иди один.
***
- Я считаю, что ты неправ.
- Пересчитай!
***
Школьник нашёл миллион баксов, сдал в полицию. Рыдающая мать и ушедший в запой отец утверждают, что гордятся сыном.
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Он был настолько толерантным, что начальство, правительство и геев называл одним и тем же словом.
Хорошо иметь домик в деревне. Утром выбежал на огород, а вечером заполз обратно....
При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что её хозяин отплыл достаточно далеко....
В продаже появились календари на 2021 год - оптимизм издателей просто зашкаливает....
Если я полностью готов к конструктивному диалогу, то меня даже отсутствие собеседника не остановит....
Если вам станет скучно в маршрутке, похвалите мэра, на худой конец, губернатора....