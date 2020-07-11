Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12249

Анекдоты недели - 261

В больнице впервые потеряли электронную медицинскую карту. Мы глядим в будущее, не забывая о традициях.

Кто рано с улыбкой встаёт, тому либо на вокзал, либо в аэропорт.

***

Так хочется мужского внимания! Мужских рук на плечах, на талии...и ещё...талию.

***

Если интуиция не подвела - то это «я так и думала»,

если подвела - то «я как чувствовала».

***

60 лет - это тот возраст, когда чувствуешь себя молодым. Но уже поздно.

***

Нельзя одновременно быть самоуверенным, красивым, остроумным и трезвым.

***

Если тебя всё время носят на руках, осыпают цветами и дарят бриллианты - просыпайся, а то на работу опоздаешь.

***

- О, какая интересная кружка. Из необожжённой глины?

- Нет, это обычная мужская офисная кружка из прозрачного стекла.

***

Съели на ночь херсонский арбуз, поняли почему город так называется.

***

- У вас мужиков только одно на уме!

- Как одно? А закусить?

***

Шампунь против выпадения волос. Я, в принципе, тоже.

***

Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?

***

Замечены первые успехи медицинской реформы. Люди, отвечающие за её финансирование, теперь получают качественные услуги в лучших европейских клиниках.

***

В средние века люди болели меньше. Практически один раз.

***

- Хочешь узнать свой IQ?

- Хочу! Куда дуть?

***

- Говорит, у него фирма на

100 000 работников.

- Да пасека у него: пчёл держит.

***

Готовится к выходу в свет книга «Старинные украинские рецепты микроволновой кухни».

***

Решила в сумочке прибраться - три раза вынесла ведро.

***

Читаю гороскоп: «в августе Козерогов ждёт финансовая стабильность» Понятно: денег так и не будет.

***

Никогда не иди на сделку со своей совестью. Иди один.

***

- Я считаю, что ты неправ.

- Пересчитай!

***

Школьник нашёл миллион баксов, сдал в полицию. Рыдающая мать и ушедший в запой отец утверждают, что гордятся сыном.

***

Он был настолько толерантным, что начальство, правительство и геев называл одним и тем же словом.

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