Анекдоты недели - 262

У меня сегодня сотый день без алкоголя. Не подряд, конечно.
***
- Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять - декламировал Пушкина, Пастернака, Бродского. А в шесть уже вовсю играл на фортепиано...
- Надо же, какой у вас способный ребёнок!
- Да это я про мужа рассказываю... как он нам в выходные по утрам спать не даёт!
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Основным показателем разности внутренних миров мужчины и женщины является их отношение к вопросам пола: когда женщина моет пол, она верит, что пол станет чище, а когда мужчина моет пол, он верит, что пол когда-нибудь закончится.
Начало формы
Конец формы
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Чтобы потратить деньги с умом, нужны всего лишь две вещи.
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Верблюд может две недели не пить. Уважаю!
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На мой взгляд, все эти «дневные» и «ночные» кремы - полная профанация: ну откуда крем может знать, который сейчас час?
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- Здравствуйте, чем я могу вам помочь?
- Деньгами помоги.
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Вероятность выиграть в лотерею чуть-чуть увеличивается, если купить лотерейный билет.
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Старый конь борозды и не вспомнит.
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— Скажите, почему вы решили стать таможенником?
— Знаете, я в детстве посмотрел фильм "Белое солнце пустыни". Меня потряс образ бескорыстного, преданного Родине таможенника Верещагина ... ну и, конечно, тарелка черной икры .
***
Всё хорошее рано или поздно кончается, вынуждая нас снова идти а магазин.
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Второй брак - это торжество надежды над опытом.
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Хороший коллектив - это когда убить друг друга иногда хочется, а расстаться – нет.
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Русские заселяются в гостиницу.... Администратор проводит инструктаж: в номере - стол один, стула - два, кровати - три, стенЫ - четыре....
Так и должно остаться после отпуска....
И еще: в отеле проживают 230 немцев, которые не причастны ко Второй мировой войне...
***
Завтра Олег пойдет на шашлыки, и поросенок Боря пойдет на шашлыки. Похожие фразы, но какие разные судьбы!
***
Мужик приехал на автомойку:
- Скажите, а вот у вас на баннере при входе … э-э-э… голая девушка моет машину. Это и в самом деле можно?
- Да, есть такая услуга – мойка машины со стриптизом. 50 тысяч.
- Дорого… А подешевле?
- Ну, из уважения к вашему возрасту можем подобрать вариант тысяч на тридцать.
- Ой, не потяну… А еще подешевле? Очень хочется посмотреть.
- Ладно, есть совершенно эксклюзивное предложение. Стоимость мойки плюс одна тысяча за стриптиз.
- Вот это мне подходит! Давно, знаете ли, мечтал…
- Баба Маня, бросай швабру! Твой выход!
В больнице впервые потеряли электронную медицинскую карту. Мы глядим в будущее, не забывая о традициях....
Хорошо иметь домик в деревне. Утром выбежал на огород, а вечером заполз обратно....
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