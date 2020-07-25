Анекдоты недели - 263 Хотите похудеть на 14 килограмм за неделю? Это очень просто! Худейте на два килограмма в день.

Хочется похудеть, но есть хочется сильней.

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Этот коронавирус уже больше задолбал, чем заразил.

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Дольше всех живут люди, которые не верят в зеленый свет светофора, в обещания правительства, в бесплатную медицину и в бескорыстие человечества.

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- Ты обиделась?

- Нет.

- Сильно?

- Да.

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— Значит, так, Дмитрий... Нам придется посадить вас на диету. Смотрите: Понедельник — яблоки, Вторник — рыба, Среда — только минеральная вода... — А минералку можно на понедельник перекинуть?

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- Фу, жара, отстой!

- Ну и хорошо, лето же!

- А теперь холодно, фу!

- Так здорово, не жарко!

- Бее, понедельник, на работу опять!

- Отлично! Денег заработаешь!

- Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!

- Ура! Ура! Мы идём нырять!

***

- Доктор, а это лекарство полезно?

- Конечно полезно: я уже второй дом построил.

***

Список смертных грехов как-то подозрительно похож на список моих планов на пятницу.

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Когда уходишь с работы, самое сложное - не бежать.

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Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть.

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Обладательница редкого чувства такта, изящной непосредственности, отточенных манер, всё никак не может понять, где и когда их применять!

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Бедный еврей пришел к ребе.

– Ребе, мне нечего кушать, дай мне работу.

– Хорошо, иди ко мне писарем.

– Но я не умею писать.

– Ну тогда у меня есть два доллара – так на тебе один.

Еврей взял доллар, купил на него пачку сигарет, продал за два – купил четыре, продал четыре – купил восемь, потом ларек, потом магазин, потом пароход, потом самолет, потом рудник в Намибии.

Став мультимиллионером, он проходил как то по Сорок седьмой авеню и увидел в витрине бриллиантовое колье для своей женщины.

– Сколько оно стоит? – спросил он у продавца.

– Три миллиона долларов.

– Хорошо, – сказал еврей и стал отсчитывать три миллиона по сто баксов.

Продавец удивился:

– Вы могли бы выписать чек!

– Но я не умею писать.

– Как это может быть?

– Если бы я умел писать, то был бы писарем в синагоге.