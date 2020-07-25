Анекдоты недели - 263

Хочется похудеть, но есть хочется сильней.
***
Этот коронавирус уже больше задолбал, чем заразил.
***
Дольше всех живут люди, которые не верят в зеленый свет светофора, в обещания правительства, в бесплатную медицину и в бескорыстие человечества.
***
- Ты обиделась?
- Нет.
- Сильно?
- Да.
***
— Значит, так, Дмитрий... Нам придется посадить вас на диету. Смотрите: Понедельник — яблоки, Вторник — рыба, Среда — только минеральная вода... — А минералку можно на понедельник перекинуть?
***
- Фу, жара, отстой!
- Ну и хорошо, лето же!
- А теперь холодно, фу!
- Так здорово, не жарко!
- Бее, понедельник, на работу опять!
- Отлично! Денег заработаешь!
- Утопите кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!
- Ура! Ура! Мы идём нырять!
***
- Доктор, а это лекарство полезно?
- Конечно полезно: я уже второй дом построил.
***
Список смертных грехов как-то подозрительно похож на список моих планов на пятницу.
***
Когда уходишь с работы, самое сложное - не бежать.
***
Лучший подарок - деньги, потому что никто не скажет, что у него такие уже есть.
***
Обладательница редкого чувства такта, изящной непосредственности, отточенных манер, всё никак не может понять, где и когда их применять!
***
Бедный еврей пришел к ребе.
– Ребе, мне нечего кушать, дай мне работу.
– Хорошо, иди ко мне писарем.
– Но я не умею писать.
– Ну тогда у меня есть два доллара – так на тебе один.
Еврей взял доллар, купил на него пачку сигарет, продал за два – купил четыре, продал четыре – купил восемь, потом ларек, потом магазин, потом пароход, потом самолет, потом рудник в Намибии.
Став мультимиллионером, он проходил как то по Сорок седьмой авеню и увидел в витрине бриллиантовое колье для своей женщины.
– Сколько оно стоит? – спросил он у продавца.
– Три миллиона долларов.
– Хорошо, – сказал еврей и стал отсчитывать три миллиона по сто баксов.
Продавец удивился:
– Вы могли бы выписать чек!
– Но я не умею писать.
– Как это может быть?
– Если бы я умел писать, то был бы писарем в синагоге.
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