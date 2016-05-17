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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь сентября

В сентябре 2020 года 30 дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных. Выходные дни: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27.

Праздники в сентябре:

1 сентября

День знаний

2 сентября

День города Сумы, День окончания Второй мировой войны, День нотариальной службы

6 сентября

День предпринимателей

8 сентября

День солидарности журналистов

9 сентября

День дизайнера-графика, День тестировщиков

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

12 сентября

День украинского кино, День программиста, День физкультуры и спорта.

13 сентября

День танкиста, День памяти жертв фашизма, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

16 сентября

День HR-менеджера

17 сентября

День украинского спасателя.

19 сентября

День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора, Михайлово чудо

18-20 сентября

Рош Ха-Шана

20 сентября

День работников леса, День рекрутера.

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября

День партизанской славы, День осеннего равноденствия

27 сентября

День машиностроителя, День воспитателей, Воздвижение креста Господня

28 сентября

День памяти трагедии Бабьего Яра, День отоларинголога

30 сентября

День усыновления, Всеукраинский день библиотек, День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

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