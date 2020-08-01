Анекдоты недели - 264

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты:
- Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!
***
- Бармен, а что это за коктейль?
- Это «Кокосовая моча».
- Надо же, кокос вообще не чувствуется.
***
Как объяснить нынешней молодежи, что времена средневековья прошли, и за чтение книг на костре больше не сжигают?
***
- Пап, а Америка далеко?
- Заткнись и плыви!
***
- Алло, это ваше объявление: «Перетяжка мягкой мебели»?
- Да.
- Мне тут надо диван на дачу перетянуть...
***
Добрые люди всегда толстые. Им просто некому отдать ужин.
***
"Человек я или тварь жужжащая?" размышлял дворник, выкашивая траву во дворе жилого дома рано утром в воскресение.
***
- Сегодня выбирали место отдыха на отпуск.
- Диваны смотрели, что ли?
***
Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?
***
-Тебе нужно сбросить вес.
- На кого?
***
Хочется похудеть, но есть хочется сильней.
***
Однажды я катался на бентли. Когда перебегал борогу на красный.
***
В свои сорок лет мужик решил начать всё с нуля! Огромную роль в его решении сыграло казино.
***
В пятницу настроение как у осеннего листочка: хочется оторваться.
***
Пришло время субботников: добрые люди красят лавочки, строят детские площадки, в воздухе веет легким запахом гречки.
***
Если маски на ночь класть в спирт, то выход на улицу будет веселым и жизнерадостным.
***
Срочно нужны деньги!
Рассмотрю любые предложения.
P.S. Работу не предлагать
Хотите похудеть на 14 килограмм за неделю? Это очень просто! Худейте на два килограмма в день....
Я часто думаю, что могло бы произойти, начни я день не с кофе, а с виски....
В больнице впервые потеряли электронную медицинскую карту. Мы глядим в будущее, не забывая о традициях....
Хорошо иметь домик в деревне. Утром выбежал на огород, а вечером заполз обратно....
При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что её хозяин отплыл достаточно далеко....