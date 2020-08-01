Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:01129

Анекдоты недели - 264

Если вы слишком много работаете - заведите кота. Силой личного примера он научит вас истинным ценностям: отдыху, сну и созерцанию.

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: 
- Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!

***

- Бармен, а что это за коктейль?
- Это «Кокосовая моча».
- Надо же, кокос вообще не чувствуется.

***

Как объяснить нынешней молодежи, что времена средневековья прошли, и за чтение книг на костре больше не сжигают?

***

- Пап, а Америка далеко?
- Заткнись и плыви!

***

- Алло, это ваше объявление: «Перетяжка мягкой мебели»?
- Да.
- Мне тут надо диван на дачу перетянуть...

***

Добрые люди всегда толстые. Им просто некому отдать ужин.

***

"Человек я или тварь жужжащая?" размышлял дворник, выкашивая траву во дворе жилого дома рано утром в воскресение.

***

- Сегодня выбирали место отдыха на отпуск.
- Диваны смотрели, что ли?

***

Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?

***

-Тебе нужно сбросить вес.
- На кого?

***

Хочется похудеть, но есть хочется сильней.

***

Однажды я катался на бентли. Когда перебегал борогу на красный.

***

В свои сорок лет мужик решил начать всё с нуля! Огромную роль в его решении сыграло казино.

***

В пятницу настроение как у осеннего листочка: хочется оторваться.

***

Пришло время субботников: добрые люди красят лавочки, строят детские площадки, в воздухе веет легким запахом гречки.

***

Если маски на ночь класть в спирт, то выход на улицу будет веселым и жизнерадостным.

***

Срочно нужны деньги!
Рассмотрю любые предложения.
P.S. Работу не предлагать

Досуг Курьезы Юмор

По тематике

Анекдоты недели - 263
29.08.2020 12:12

Анекдоты недели - 263

Хотите похудеть на 14 килограмм за неделю? Это очень просто! Худейте на два килограмма в день....

Анекдоты недели - 262
22.08.2020 12:12

Анекдоты недели - 262

Я часто думаю, что могло бы произойти, начни я день не с кофе, а с виски....

Анекдоты недели - 261
15.08.2020 12:12

Анекдоты недели - 261

В больнице впервые потеряли электронную медицинскую карту. Мы глядим в будущее, не забывая о традициях....

Анекдоты недели - 260
08.08.2020 12:12

Анекдоты недели - 260

Хорошо иметь домик в деревне. Утром выбежал на огород, а вечером заполз обратно....

Анекдоты недели - 259
01.08.2020 12:12

Анекдоты недели - 259

При выборе пляжной одежды самое главное - убедиться, что её хозяин отплыл достаточно далеко....

Новости

На Сумщине 1680 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
02.09.2020 16:40
Як у Сумах святкуватимуть День міста?
02.09.2020 16:31
В Ямполе, где обнаружили первые случаи коронавируса, на самоизоляцию отправили 20 человек
Сегодня 17:44
На Сумщине спасатели ликвидировали пожар на территории мусорной свалки (видео)
Сегодня 17:36
В Ахтырке сбили дедушку с внуком на велосипеде
Сегодня 17:31
Жительнице Сумщины исполнилось 100 лет
Сегодня 17:22
В Глухове взломали сайт мэрии
Сегодня 17:06
На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание автомобиля
Сегодня 16:59
На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар (видео)
Сегодня 16:25
У Сумах на День міста організовують спеціальні вечірні рейси комунального транспорту
Сегодня 15:48
На Сумщине СБУ блокировала контрабанду анаболических стероидов в Россию
Сегодня 15:46
view counter

Статьи

Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
Сегодня 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
Сегодня 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
Вчера 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
Вчера 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Фальстарт мера Сум: кульки із назвою партії, борди з особистим хештегом та зустрічі з громадянами у карантин
26.08.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.