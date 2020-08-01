Анекдоты недели - 264 Если вы слишком много работаете - заведите кота. Силой личного примера он научит вас истинным ценностям: отдыху, сну и созерцанию.

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты:

- Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!

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- Бармен, а что это за коктейль?

- Это «Кокосовая моча».

- Надо же, кокос вообще не чувствуется.

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Как объяснить нынешней молодежи, что времена средневековья прошли, и за чтение книг на костре больше не сжигают?

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- Пап, а Америка далеко?

- Заткнись и плыви!

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- Алло, это ваше объявление: «Перетяжка мягкой мебели»?

- Да.

- Мне тут надо диван на дачу перетянуть...

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Добрые люди всегда толстые. Им просто некому отдать ужин.

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"Человек я или тварь жужжащая?" размышлял дворник, выкашивая траву во дворе жилого дома рано утром в воскресение.

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- Сегодня выбирали место отдыха на отпуск.

- Диваны смотрели, что ли?

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Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?

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-Тебе нужно сбросить вес.

- На кого?

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Хочется похудеть, но есть хочется сильней.

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Однажды я катался на бентли. Когда перебегал борогу на красный.

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В свои сорок лет мужик решил начать всё с нуля! Огромную роль в его решении сыграло казино.

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В пятницу настроение как у осеннего листочка: хочется оторваться.

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Пришло время субботников: добрые люди красят лавочки, строят детские площадки, в воздухе веет легким запахом гречки.

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Если маски на ночь класть в спирт, то выход на улицу будет веселым и жизнерадостным.

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Срочно нужны деньги!

Рассмотрю любые предложения.

P.S. Работу не предлагать