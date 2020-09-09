Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12250

Анекдоты недели - 266

И поцеловал принц спящую принцессу. Принцесса проснулась, отвесила принцу подзатыльник, переставила будильник ещё на два часа и легла досыпать.

- Мойша а можно сходить в ваш туалет? 
- Ну Абрам, у нас же счётчики на воду! 
- Таки я смывать не буду...

***

Каждый из нас был бы более счастлив, получая всего лишь на сто тысяч гривен в месяц больше

***

- Пап, а как это иметь такого красивого сына?
- Не знаю, спроси у дедушки!

У меня прекрасная фигура, если б не жир, что ее скрывает.

***

Молодой парень в кафе пьет кофе и смотрит на красивую девушку за соседним столиком. Наконец решает подойти:
- Девушка, а можно к вам присесть?
Девушка на все кафе:
- Да не буду я с тобой спать!
Люди заоборачивались, заулыбались. Парень, покраснев, возвращается к своему столику. 
Тут к нему подсаживается эта же девушка.
- Вы, конечно, извините, но дело в том что я психолог и пишу диссертацию на тему «Поведение разных типов людей в неадекватных ситуациях».
Парень, внезапно, на все кафе:
- Что? Двести баксов?!
***

Покупатель: "У вас морковь без ГМО?"
Продавец: "Конечно без ГМО!"
Морковь: "А почему Вы спрашиваете?"

***

Спросонья - это когда пытаешься среди продуктов в холодильнике найти джинсы. А с похмелья - это когда находишь.

***

- И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину вашей заплаты.
- Да я, собственно, и не собирался позориться.

***

Толстый слой жира на моей прекрасной фигуре надёжно защищает меня от холода, голода и разврата.

***

Если вы проснулись раньше будильника, значит сегодня выходной!

***

Требуется 7 секунд, чтобы еда попала изо рта в желудок. Человеческий волос выдерживает нагрузку в 3 килограмма. Длина полового члена - это три длины большого пальца. Женщины мигают в два раза чаще, чем мужчины. Девушки уже прочли этот текст. Парни все еще смотрят на свой большой палец...

***

В магазине:
- Здравствуйте! У вас есть ящик для овощей?
- Телевизор, что ли?

***

- Ого сколько специй. Что ты варишь?
- Осенний суп.
- Но это же глинтвейн!
- Это. Осенний. Суп.

***

Слушай! Я тут недавно на рынке была. Ой! Один мужик торговал, знаешь, чем?.. зёрнышками из яблок! Они, говорит, интеллект повышают. Ну я купила у него десять зёрнышек за двести рублей… съела… и говорю: «Блин!.. На эти деньги я же могла купить много яблок!.. И наковырять много зёрнышек!!!» 
Он говорит: «Вот видите… Вы уже поумнели».

***

- Доктор, подскажите, мне сказали к глазнику надо сходить, это где?
- А, вам надо к окулисту... Это 215-й кабинет.
- Спасибо, доктор. А еще сказали к ушнику надо...
- К отоларингологу... Это 222-й кабинет.
- Спасибо, доктор! А сами-то Вы кто будете?
- Я - гинеколог. Как там это по - вашему будет?

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