Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1277

Анекдоты недели - 267

Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты.

Женщиной быть проще. Покапризничала немного и у тебя есть, всё что нужно.

Мужчиной быть сложнее. Покапризничал немного и у тебя даже жрать нечего.

***

Зашедшие в стриптиз-клуб депутаты поняли, что не такой уж и хорошей идеей было повышение пенсионного возраста.

***

Спорить с женщиной - это как прочитать лицензионное соглашение: в конце вы игнорируете всё и кликаете 
"Я согласен".

***

Кассирша, пробивая чипсы: "Вот эти, с лобстером, больше всех остальных берут!" 
Любят всё-таки у нас роскошь.

***

Если сантехник, которого вы пригласили вместо предыдущего, не начал с того, что обругал работу предшественника - гоните его в шею, это не настоящий сантехник.

***

У женщин две главные слабости - нужно с кем-нибудь говорить и с кем-нибудь не разговаривать.

***

Кто-нибудь знает, как определить,что сыр с плесенью испортился?

***

Сегодня лег спать пораньше - в 22:00. И вот уже час ночи, а я все ещё не могу нарадоваться тому, что рано лёг спать.

***

Прочитал родословную моего пса. Хорошо, что он не умеет читать, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.

***

— Как по-вашему, Рабиновичу можно доверить тайну?

— Вполне. Четыре года назад ему повысили зарплату, а его жена и до сих пор не знает об этом

***

Мужик-сторож охраняет яблоневый сад ночью. Вдруг - чу! Шорохи. «Ну, - думает, - яблоки кто-то тырит...» Выходит - точно: с ближайшей яблони ноги свисают и мешок, и в тот мешок яблоки закатываются. Ну сторож подошел тихонько и хвать за яйца:

- Ты кто такой, откуда?

В ответ тишина... Ну, он сжал посильнее:

- Как зовут, где живешь, спрашиваю!

Тишина...

Сжал так, что аж хрумкнуло:

- Имя, фамилия, отчество, где живешь! Отвечай быстро!!!

Сдавленный голос:

- Гриша я...

Сторож:

- А чего молчал?!!

Сдавленный голос:

- Немой я.

***

Муж - это человек, который помогает жене преодолеть трудности, которых она бы и не знала, если бы не вышла за него замуж.

***

У неё должно быть:
образование, имущество, внешность фотомодели. И, готовит, убирает, стирает, денег не просит.
А он – Андрюша.

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