Анекдоты недели - 267

Женщиной быть проще. Покапризничала немного и у тебя есть, всё что нужно.
Мужчиной быть сложнее. Покапризничал немного и у тебя даже жрать нечего.
***
Зашедшие в стриптиз-клуб депутаты поняли, что не такой уж и хорошей идеей было повышение пенсионного возраста.
***
Спорить с женщиной - это как прочитать лицензионное соглашение: в конце вы игнорируете всё и кликаете
"Я согласен".
***
Кассирша, пробивая чипсы: "Вот эти, с лобстером, больше всех остальных берут!"
Любят всё-таки у нас роскошь.
***
Если сантехник, которого вы пригласили вместо предыдущего, не начал с того, что обругал работу предшественника - гоните его в шею, это не настоящий сантехник.
***
У женщин две главные слабости - нужно с кем-нибудь говорить и с кем-нибудь не разговаривать.
***
Кто-нибудь знает, как определить,что сыр с плесенью испортился?
***
Сегодня лег спать пораньше - в 22:00. И вот уже час ночи, а я все ещё не могу нарадоваться тому, что рано лёг спать.
***
Прочитал родословную моего пса. Хорошо, что он не умеет читать, а то мне пришлось бы по утрам ему газету, кофе и тапки приносить.
***
— Как по-вашему, Рабиновичу можно доверить тайну?
— Вполне. Четыре года назад ему повысили зарплату, а его жена и до сих пор не знает об этом
***
Мужик-сторож охраняет яблоневый сад ночью. Вдруг - чу! Шорохи. «Ну, - думает, - яблоки кто-то тырит...» Выходит - точно: с ближайшей яблони ноги свисают и мешок, и в тот мешок яблоки закатываются. Ну сторож подошел тихонько и хвать за яйца:
- Ты кто такой, откуда?
В ответ тишина... Ну, он сжал посильнее:
- Как зовут, где живешь, спрашиваю!
Тишина...
Сжал так, что аж хрумкнуло:
- Имя, фамилия, отчество, где живешь! Отвечай быстро!!!
Сдавленный голос:
- Гриша я...
Сторож:
- А чего молчал?!!
Сдавленный голос:
- Немой я.
***
Муж - это человек, который помогает жене преодолеть трудности, которых она бы и не знала, если бы не вышла за него замуж.
***
У неё должно быть:
образование, имущество, внешность фотомодели. И, готовит, убирает, стирает, денег не просит.
А он – Андрюша.
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