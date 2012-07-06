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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь октября

В октябре 2020 года 31 день – 21 рабочий и 10 выходных, один из которых государственный праздник.

Выходные дни - 3 – 4, 10 - 11, 14, 17 – 18, 24 - 25,  31 октября.

Праздники в октябре 

1 октября  Международный день пожилых людей

2 октября  Международный день ненасилия

4 октября  День учителя

8 октября  День юриста

9 октября  День риэлтора

10 октября  Дeнь работников стандартизации и метрологии

11 октября  День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы

11 октября  День художника

12 октября  День кадрового работника

14 октября  День защитника Украины.  День Украинского казачества. Покров Пресвятой Богородицы

16 октября  День анестезиолога

17 октября  Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности

18 октября  День работников пищевой промышленности

20 октября  Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы

23 октября  День рекламиста (Дeнь работников рекламы)

25 октября  День маркетолога

25 октября  День автомобилиста и дорожника

28  октября  День освобождения Украины oт фашистских захватчиков

29 октября  Дeнь работников службы вневедомственной охраны.

Общество Профессиональный праздник

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