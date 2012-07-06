Календарь октября

Выходные дни - 3 – 4, 10 - 11, 14, 17 – 18, 24 - 25, 31 октября.
Праздники в октябре
1 октября Международный день пожилых людей
2 октября Международный день ненасилия
4 октября День учителя
8 октября День юриста
9 октября День риэлтора
10 октября Дeнь работников стандартизации и метрологии
11 октября День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы
11 октября День художника
12 октября День кадрового работника
14 октября День защитника Украины. День Украинского казачества. Покров Пресвятой Богородицы
16 октября День анестезиолога
17 октября Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности
18 октября День работников пищевой промышленности
20 октября Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
23 октября День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
25 октября День маркетолога
25 октября День автомобилиста и дорожника
28 октября День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
29 октября Дeнь работников службы вневедомственной охраны.
В июле 2020 года 31 день. Из них 23 рабочих и 8 выходных....
В октябре 2012г. работники энергетики на Сумщине зарабатывали в среднем 3424 грн., что на треть превышает среднеобластной уровень (2581 грн.)...
Епископ Сумской и Ахтырский Евлогий (УПЦ МП) поздравил работников Государственной налоговой службы Украины в Сумской области по случаю профессионального праздника.... 2