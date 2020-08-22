Анекдоты недели - 269

Хорошо разговаривать с самим собой: и вопрос понятен, и ответ очевиден.
***
- Но, я имею своё мнение!
- Да не волнуйся ты так, все имеют твоё мнение.
***
«Ты прав», - сказала жена, но разговаривать перестала.
***
Дочь, как и все дети, обучается дистанционно. Уроки идут по всем предметам, больше всего меня порадовала учитель труда. Она задала детям постирать, погладить, убраться в комнате, приготовить обед и прислать видеоотчёт.
***
Я дoбpая и нежная! Яcнo тебе? Я cпpашиваю, яcнo? Или тебе ещё pаз вpезать?
***
- Доктор, мне кажется, меня все ненавидят! Ничего, что я ночью звоню?
***
Не стоит считать себя лучше других. Вслух
***
Что мужу подарить - не знаю: всё, что мне надо - уже есть.
***
Многих радиослушателей волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется главный травматолог города.
***
-Посмотри как красиво. Давай возьмем краски, палитру, махнем на природу.
- Не, по литру будет мало!
***
- Вот меня всегда интересовал вопрос - зачем в баночку с таблетками валерьяны ватку впихивают?!
- Чтобы они не стучали друг о друга, и не бесили еще больше...
***
— Семён Маркович, а шо ви делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей Розочкой туда ничего не делаем.
***
- Я обязан вас оштрафовать, почему вы скорость превысили?
- Да еду я себе спокойно по ямам, а тут вдруг, бац - дорога!
***
- Дорогой, скоро весна, надо избавиться от хлама.
- Я не уйду!
***
- Сударь, какая странная у вас шпага!
- Это арматура, сэр.
***
- Я умру от любви к тебе! ...
- Я те умру!.. Ты, гаденыш, проживешь со мной долгую, счастливую, полную мучений жизнь!
***
Жена мужу:
- Ты опять лежишь на диване...
- Зато ты знаешь, где всегда меня можно найти.
Женщина может бесконечно смотреть на три вещи. А потом - бац! И купить сразу семь....
Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты....
Если вы слишком много работаете - заведите кота. Силой личного примера он научит вас истинным ценностям: отдыху, сну и созерцанию.... 1
Хотите похудеть на 14 килограмм за неделю? Это очень просто! Худейте на два килограмма в день....
Я часто думаю, что могло бы произойти, начни я день не с кофе, а с виски....