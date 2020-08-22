Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1288

Анекдоты недели - 269

Ужасная несправедливость: нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не умирают.

Хорошо разговаривать с самим собой: и вопрос понятен, и ответ очевиден.

***

- Но, я имею своё мнение!

- Да не волнуйся ты так, все имеют твоё мнение.

***

«Ты прав», - сказала жена, но разговаривать перестала.

***

Дочь, как и все дети, обучается дистанционно. Уроки идут по всем предметам, больше всего меня порадовала учитель труда. Она задала детям постирать, погладить, убраться в комнате, приготовить обед и прислать видеоотчёт.

***

Я дoбpая и нежная! Яcнo тебе? Я cпpашиваю, яcнo? Или тебе ещё pаз вpезать?

***

- Доктор, мне кажется, меня все ненавидят! Ничего, что я ночью звоню?

***

Не стоит считать себя лучше других. Вслух

***

Что мужу подарить - не знаю: всё, что мне надо - уже есть.

***

Многих радиослушателей волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется главный травматолог города.

***

-Посмотри как красиво. Давай возьмем краски, палитру, махнем на природу.

- Не, по литру будет мало!

***

- Вот меня всегда интересовал вопрос - зачем в баночку с таблетками валерьяны ватку впихивают?!
- Чтобы они не стучали друг о друга, и не бесили еще больше...

***

— Семён Маркович, а шо ви делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей Розочкой туда ничего не делаем.

***

- Я обязан вас оштрафовать, почему вы скорость превысили?

- Да еду я себе спокойно по ямам, а тут вдруг, бац - дорога!

***

- Дорогой, скоро весна, надо избавиться от хлама.

- Я не уйду!

***

- Сударь, какая странная у вас шпага!

- Это арматура, сэр.

***

- Я умру от любви к тебе! ...

- Я те умру!.. Ты, гаденыш, проживешь со мной долгую, счастливую, полную мучений жизнь!

***

Жена мужу:

- Ты опять лежишь на диване...

- Зато ты знаешь, где всегда меня можно найти.

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