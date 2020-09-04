Анекдоты недели - 271 Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом. Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.

17-летняя школьница вручила повестки 30 призывникам.

Юноши, если девушка спрашивает у вас "Хочешь, я сделаю из тебя мужчину?", не спешите соглашаться.

***

Молодую женщину подстерегают тысячи опасностей, но только несколько из них доставляют настоящее удовольствие.

***

Из сочинения: Славяне были вольнолюбивым народом, их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.

***

Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом.

***

Самая полезная в хозяйстве вещь - это провинившийся муж.

***

Бесит: жить в спальном районе и постоянно не высыпаться.

***

- А вы тоже в детстве, когда стирали носки, пытались набрать туда воду?

- В смысле, в детстве?

***

Песец - это, к сожалению, не только ценный мех.

***

Если уборку проводить реже, то результаты будут очевиднее.

***

Поела, убрала со стола, почистила зубы, разделась, легла в кровать. Вспомнила, что это был завтрак, заплакала, пошла на работу.

***

Моя суббота проходила хорошо, пока я не поняла, что это воскресенье.

***

- Пап, а ты меня любишь?

- Да!

- А сестренку любишь?

- Да!

- А маму любишь?

- Сынок, папа всех вас любит - и тебя, и сестренку, и маму, и пить, и курить, - всех!!!

***

Жена ругается с мужем:

- Я кручусь, как дура в колесе!

Муж: - Не дура, а белка!

Жена: - У белки шуба есть, а я дура!

***

После пьянки муж проснулся утром, голова болит:

- Вот это похмелье...

Жена:

- Что я могу сказать? Делай выводы!

Мужик подумал и говорит:

- Пить надо больше, тренироваться.