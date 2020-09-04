Анекдоты недели - 271

17-летняя школьница вручила повестки 30 призывникам.
Юноши, если девушка спрашивает у вас "Хочешь, я сделаю из тебя мужчину?", не спешите соглашаться.
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Молодую женщину подстерегают тысячи опасностей, но только несколько из них доставляют настоящее удовольствие.
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Из сочинения: Славяне были вольнолюбивым народом, их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
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Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом.
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Самая полезная в хозяйстве вещь - это провинившийся муж.
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Бесит: жить в спальном районе и постоянно не высыпаться.
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- А вы тоже в детстве, когда стирали носки, пытались набрать туда воду?
- В смысле, в детстве?
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Песец - это, к сожалению, не только ценный мех.
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Если уборку проводить реже, то результаты будут очевиднее.
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Поела, убрала со стола, почистила зубы, разделась, легла в кровать. Вспомнила, что это был завтрак, заплакала, пошла на работу.
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Моя суббота проходила хорошо, пока я не поняла, что это воскресенье.
***
- Пап, а ты меня любишь?
- Да!
- А сестренку любишь?
- Да!
- А маму любишь?
- Сынок, папа всех вас любит - и тебя, и сестренку, и маму, и пить, и курить, - всех!!!
***
Жена ругается с мужем:
- Я кручусь, как дура в колесе!
Муж: - Не дура, а белка!
Жена: - У белки шуба есть, а я дура!
***
После пьянки муж проснулся утром, голова болит:
- Вот это похмелье...
Жена:
- Что я могу сказать? Делай выводы!
Мужик подумал и говорит:
- Пить надо больше, тренироваться.
Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание....
Ужасная несправедливость: нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не умирают....
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Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты....
Если вы слишком много работаете - заведите кота. Силой личного примера он научит вас истинным ценностям: отдыху, сну и созерцанию.... 1