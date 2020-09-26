Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:1252

Анекдоты недели - 272

Нет женщины печальнее на свете, чем продавщица булок на диете.

- Вот меня всегда интересовал вопрос - зачем в баночку с таблетками валерьяны ватку впихивают?!
- Чтобы они не стучали друг о друга, и не бесили еще больше...

***

— Семён Маркович, а шо ви делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей Розочкой туда ничего не делаем.

***

Если бы я был президентом страны, в своей новогодней речи я бы не говорил банальных слов о том, что "этот год был тяжелым и полным трудностей". Я бы просто постоял молча, потом глубоко вздохнул и сказал: "Это пипец какой-то". А потом куранты.

***

Многие не ценят дружбу. А мне этот сырок очень нравится.

***

Только что сообщил своему чемодану, что этим летом мы, возможно, никуда не поедем. Он опустошён.

***

Перевод устава израильской армии:

1) Не отвечать вопросом на вопрос.

2) Не давать ценные советы старшему по званию.

3) Не вступать в коммерческую связь с противником.

P. S. Не приводить маму на службу…

***

- Мне нужен рядом такой человек... Добрый, надежный, который в старости подаст бокал вина...

- Может, воды?

- Ну вот, нам уже не по пути.

***

- Ахулия! - воскликнул Гамлет.

- Офелия! - поправил зал.

***

- К врачу живая очередь?

- Пока ещё да

***

– У женщин две беды…

– Какие?

– Зеркало и весы... Ещё паспорт, но его хоть потерять можно.

***

Обидно, что парковочное место зарабатывает в час больше, чем я.

***

-Беллочка, замужем - это когда просыпаешься утром, а над тобой трясут одним носком и спрашивают где второй.

***

- Рабинович, почему вы вчера так шумно ссорились со своей женой?

- Она решила отдать свою одежду бедным голодающим людям.

- Ну и?

- А я только сказал, что если ее одежда им по размеру, то не такие они и голодающие.

***

Вчера в Раде указом Президента была убита муха. После чего указ был возвращен обратно на стол.

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