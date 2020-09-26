Анекдоты недели - 272

- Вот меня всегда интересовал вопрос - зачем в баночку с таблетками валерьяны ватку впихивают?!
- Чтобы они не стучали друг о друга, и не бесили еще больше...
***
— Семён Маркович, а шо ви делаете для сохранения чистоты нашего Чёрного моря?
— Для сохранения чистоты нашего Чёрного моря мы с моей Розочкой туда ничего не делаем.
***
Если бы я был президентом страны, в своей новогодней речи я бы не говорил банальных слов о том, что "этот год был тяжелым и полным трудностей". Я бы просто постоял молча, потом глубоко вздохнул и сказал: "Это пипец какой-то". А потом куранты.
***
Многие не ценят дружбу. А мне этот сырок очень нравится.
***
Только что сообщил своему чемодану, что этим летом мы, возможно, никуда не поедем. Он опустошён.
***
Перевод устава израильской армии:
1) Не отвечать вопросом на вопрос.
2) Не давать ценные советы старшему по званию.
3) Не вступать в коммерческую связь с противником.
P. S. Не приводить маму на службу…
***
- Мне нужен рядом такой человек... Добрый, надежный, который в старости подаст бокал вина...
- Может, воды?
- Ну вот, нам уже не по пути.
***
- Ахулия! - воскликнул Гамлет.
- Офелия! - поправил зал.
***
- К врачу живая очередь?
- Пока ещё да
***
– У женщин две беды…
– Какие?
– Зеркало и весы... Ещё паспорт, но его хоть потерять можно.
***
Обидно, что парковочное место зарабатывает в час больше, чем я.
***
-Беллочка, замужем - это когда просыпаешься утром, а над тобой трясут одним носком и спрашивают где второй.
***
- Рабинович, почему вы вчера так шумно ссорились со своей женой?
- Она решила отдать свою одежду бедным голодающим людям.
- Ну и?
- А я только сказал, что если ее одежда им по размеру, то не такие они и голодающие.
***
Вчера в Раде указом Президента была убита муха. После чего указ был возвращен обратно на стол.
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом.
Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....
Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание....
Ужасная несправедливость: нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не умирают....
Женщина может бесконечно смотреть на три вещи. А потом - бац! И купить сразу семь....
Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. А потом ввели банковские карты....