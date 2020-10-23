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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь ноября

В ноябре 21 рабочий день. Выходные - 1, 7 – 8, 14 – 15, 21 – 22, 28 – 29 ноября.

Праздники и Дни памяти в ноябре

1 ноября - День работника социальной сферы Украины

3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины, День инженерных войск Украины

4 ноября - День железнодорожника Украины

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

 8 ноября - День рентгенолога

 9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства

 10 ноября - Всемирный день науки, Всемирный день молодежи, День бухгалтера

 11 ноября -  День памяти погибших в Первой мировой войне

12 ноября - Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити, Всемирный день борьбы с пневмонией

 13 ноября - Всемирный день доброты, Международный день слепых

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом, День логопеда

15 ноября - День работников сельского хозяйства Украины, Всемирный день памяти жертв ДТП

16 ноября - Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи Украины, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких

17 ноября - Международный день студентов, Международный день недоношенных детей

 18 ноября - День географических информационных систем

 19 ноября - Всемирный день философии, День работников гидрометеорологической службы Украины, День отказа от курения, Международный мужской день

20 ноября - Всемирный день ребенка, День педиатра

21 ноября - Всемирный день телевидения, День достоинства и свободы в Украине, День Десантно-штурмовых войск Украины

22 ноября - День Свободы в Украине

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

 26 ноября - Всемирный день информации, Международный день сапожника

 27 ноября - Черная пятница, День отказа от покупок

28 ноября - День памяти жертв голодоморов в Украине, Всемирный день милосердия

30 ноября - Киберпонедельник, Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных, День памяти жертв применения химического оружия.

Общество
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