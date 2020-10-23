Календарь ноября

1 ноября - День работника социальной сферы Украины
3 ноября - День ракетных войск и артиллерии Украины, День инженерных войск Украины
4 ноября - День железнодорожника Украины
6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов
8 ноября - День рентгенолога
9 ноября - Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства
10 ноября - Всемирный день науки, Всемирный день молодежи, День бухгалтера
11 ноября - День памяти погибших в Первой мировой войне
12 ноября - Всемирный день качества, Всемирный день юзабилити, Всемирный день борьбы с пневмонией
13 ноября - Всемирный день доброты, Международный день слепых
14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом, День логопеда
15 ноября - День работников сельского хозяйства Украины, Всемирный день памяти жертв ДТП
16 ноября - Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи Украины, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких
17 ноября - Международный день студентов, Международный день недоношенных детей
18 ноября - День географических информационных систем
19 ноября - Всемирный день философии, День работников гидрометеорологической службы Украины, День отказа от курения, Международный мужской день
20 ноября - Всемирный день ребенка, День педиатра
21 ноября - Всемирный день телевидения, День достоинства и свободы в Украине, День Десантно-штурмовых войск Украины
22 ноября - День Свободы в Украине
25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
26 ноября - Всемирный день информации, Международный день сапожника
27 ноября - Черная пятница, День отказа от покупок
28 ноября - День памяти жертв голодоморов в Украине, Всемирный день милосердия
30 ноября - Киберпонедельник, Международный день защиты информации, Всемирный день домашних животных, День памяти жертв применения химического оружия.