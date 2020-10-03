Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 273

Почта переходит на удалёнку. Почтальоны будут читать ваши письма и звонить, если там что-то важное.

Специально не худею, чтобы женщины видели, что перед ними состоятельный мужчина, у которого есть деньги на еду.

***

Мужчине надо говорить только три вещи. Что он гений, гений и абсолютный гений.

***

- Вот это от усталости, это - от нервного напряжения, а это - от депрессии.

- Спасибо, доктор, спасибо... А у Вас кроме Виски ничего нет?

***

Он ей отказал, сказав, что она героиня не его кармана.

***

Косметика - это такая вещь, которая помогает женщине не пугать окружающих своей естественной красотой.

***

Если вы считаете, что жизнь прекрасна, значит, антидепрессанты подобраны правильно.

***

Оказывается, когда ты в отпуске, то не такие уж все и козлы.

***

Бесит, когда ты - аристократ, а будни какие-то крестьянские.

***

Последние исследования учёных показали, что мужчинам больше нравятся женщины, которые носят лёгкий, естественный макияж. Последние исследования учёных также показали, что женщинам абсолютно плевать, какой макияж нравится мужчинам.

***

Не знаю, каким будет 2021 год, но то, что 21 - это очко, вызывает у меня смутные опасения.

***

Лицо человека может сказать о многом. Особенно рот.

***

Лучше тайных подарков, могут быть лишь анонимные денежные переводы.

***

Извечный женский вопрос: Если я не права, то кто виноват?

***

Ленивых мужчин нет. Есть неправильно мотивированные и плохо стимулированные.

***

Похер – (от лат. idinahren) умиротворённое состояние, вызванное свободой от привязанности к чему-либо или кому-либо.

***

Женщины всегда думают на две зарплаты вперёд.

***

Одно дело, когда деньги не пахнут, и совсем другое - когда не пахнет деньгами.

***

Знаете ли вы, что версия Форбс и версия прокуратуры во многом совпадают.

***

Обожаю заботливых, ласковых, любящих, ответственных, а главное – надежных мужчин!

Я вообще фантастику очень люблю!

***

Мудрость тети Сони:

- Женщина, будь решительной! Понравился мужчина – привела домой, нарезала хлебушка, налила борщика, к нему сто граммов и сразу спрашивай: «Что будешь на завтрак?»

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