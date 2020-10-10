Анекдоты недели - 274

Никакое моральное удовлетворение не может сравниться с аморальным.
***
Нельзя ни в чем отказывать себе. Захотелось в Италию - купи макарон.
***
Клиент - официанту:
- А это правда, что вы за нами доедаете?
- Нет, что вы... Это вы за нами доедаете.
***
- Бабуль! А кто такой Сталин?
- Сталин? Ну как твой Gооglе - ты ему слово, он тебе - ссылку.
***
- Есть че из телефонов попроще?
- Вот, данный девайс обладает интуитивно понятным интерфейсом.
- Че?!
- Любой дурак разберется.
- А-а-а...
***
Пара останавливается перед витриной мехового магазина.
Жена: Вот такую шубку я бы хотела иметь, дорогой!
Муж: Тогда тебе надо было родиться норкой!
***
Помогая учиться своим детям, я получил еще одно высшее, одно неполное высшее и еще три средних школьных образования.
***
Увидел объявление: "Купим машину в любом состоянии".
Приехал. Не обманули. Были вдрабадан, но машину купили.
***
В Одессе:
- Алло, Семочка, сынок, ты кушал?
- Мама, вообще-то я женат...
- Я поэтому и спрашиваю.
***
У Люси Сидоровой в Инстаграме было очень много ее фотографий в дорогих шубах. Все думали, что она богатая, а она просто работала гардеробщицей в театре.
***
В ЗАГСе Серёжа даже не подозревал,что надевает на безымянный палец будущую коронку на 7- ой нижний.
***
Кто стал никем, тот спал не с тем…
***
На экзамене по анатомии Сережа получил 2, потому что на вопрос «Где больше всего живет паразитов?», ответил: «В государственных!»
***
- Мама, а консерватор - это тот, кто делает консервы?
- Нет, что ты! Это тот, кто учится в консерватории.
***
- А вы знаете, чем отличается элитный шотландский виски от нашего самогона?
- Нет.
- Понтами, только понтами!
Почта переходит на удалёнку. Почтальоны будут читать ваши письма и звонить, если там что-то важное....
Нет женщины печальнее на свете, чем продавщица булок на диете....
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом.
Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....
Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание....
Ужасная несправедливость: нервные клетки не восстанавливаются, а жировые не умирают....