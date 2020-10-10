Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1272

Анекдоты недели - 274

Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом. Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже.

Никакое моральное удовлетворение не может сравниться с аморальным.

***

Нельзя ни в чем отказывать себе. Захотелось в Италию - купи макарон.

***

Клиент - официанту:

- А это правда, что вы за нами доедаете?

- Нет, что вы... Это вы за нами доедаете.

***

- Бабуль! А кто такой Сталин?

- Сталин? Ну как твой Gооglе - ты ему слово, он тебе - ссылку.

***

- Есть че из телефонов попроще?

- Вот, данный девайс обладает интуитивно понятным интерфейсом.

- Че?!

- Любой дурак разберется.

- А-а-а...

***

Пара останавливается перед витриной мехового магазина.

Жена: Вот такую шубку я бы хотела иметь, дорогой!

Муж: Тогда тебе надо было родиться норкой!

***

Помогая учиться своим детям, я получил еще одно высшее, одно неполное высшее и еще три средних школьных образования.

***

Увидел объявление: "Купим машину в любом состоянии".

Приехал. Не обманули. Были вдрабадан, но машину купили.

***

В Одессе:

- Алло, Семочка, сынок, ты кушал?

- Мама, вообще-то я женат...

- Я поэтому и спрашиваю.

***

У Люси Сидоровой в Инстаграме было очень много ее фотографий в дорогих шубах. Все думали, что она богатая, а она просто работала гардеробщицей в театре.

***

В ЗАГСе Серёжа даже не подозревал,что надевает на безымянный палец будущую коронку на 7- ой нижний.

***

Кто стал никем, тот спал не с тем…

***

На экзамене по анатомии Сережа получил 2, потому что на вопрос «Где больше всего живет паразитов?», ответил: «В государственных!»

***

- Мама, а консерватор - это тот, кто делает консервы?

- Нет, что ты! Это тот, кто учится в консерватории.

***

- А вы знаете, чем отличается элитный шотландский виски от нашего самогона?

- Нет.

- Понтами, только понтами!

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