Анекдоты недели - 275 Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны.

- Давай выпустим пиво «Будущее». В зависимости от настроения, люди будут выбирать темное или светлое.

- Ага. «Темное прошлое», «Светлое будущее», нефильтрованое «мутное настоящее».

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Жена втайне сменила водку в бутылке на воду. Налил. Выпил. Не ощутил ни вкуса, ни запаха. Чуть не поседел!

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Суперпозиция в квантовой физике и Камасутре сильно отличаются.

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- Готы! – подумали попугаи, глядя на ворон.

- Геи! – подумали вороны, глядя на попугаев.

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Звоню оператору сотовой связи и говорю: «Девушка, до меня не доходят смс-сообшения»

Ответ просто убил: «Попробуйте сосредоточиться и прочитайте еще раз».

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- У вас ярко выраженный комплекс царицы!

- Ой, не смешите, от куда у цариц комплексы?

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- Какое самое грустное место на Земле?

- Рабочее…

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Не пойду на работу. Скажу начальнику, что перепутала с выходным. Орать начальник будет час, а отдыхать буду целый день!

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- Наташа, почему у твоего мужа фингал под глазом?

- Понимаешь, в холодильнике холодец, борщ, голубцы, каша, колбаса. А он мене:

- Пожарь картошечки…

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Посмотрела погоду «Ясно». Вышла на улицу – «Понятно».

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Всегда выходя из кухни, говорю чайнику: «Свиснешь, когда закипишь». Ни разу еще не подвел. Уважаю!

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Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра.

А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?..

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Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся потеплее.

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Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать.

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Встал на путь истинный. Но пошел не в ту сторону….

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Ученые выяснили, что при 70 градусах коронавирус погибает в течение 5 минут. Мужики, готовим самогон по новому рецепту!

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Женщины любят романтических мужчин, пока не понадобится мужская помощь. А он стоит такой - слезинка в глазах, ручки из жопы…

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Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я бы занял 4-ое место. И мне бы не пришлось лезть на этот пьедестал за медалью.

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Преподаватель на экзамене спрашивает заметно волнующегося студента:

- Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих вопросов?

Студент:

- Нет, я боюсь своих ответов!

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Родители пишут письмо сыну-студенту: - Сынок, как сдал сессию? Ответ: - Профессура в восторге, просит повторить осенью.