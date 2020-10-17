Анекдоты недели - 275

- Давай выпустим пиво «Будущее». В зависимости от настроения, люди будут выбирать темное или светлое.
- Ага. «Темное прошлое», «Светлое будущее», нефильтрованое «мутное настоящее».
***
Жена втайне сменила водку в бутылке на воду. Налил. Выпил. Не ощутил ни вкуса, ни запаха. Чуть не поседел!
***
Суперпозиция в квантовой физике и Камасутре сильно отличаются.
***
- Готы! – подумали попугаи, глядя на ворон.
- Геи! – подумали вороны, глядя на попугаев.
***
Звоню оператору сотовой связи и говорю: «Девушка, до меня не доходят смс-сообшения»
Ответ просто убил: «Попробуйте сосредоточиться и прочитайте еще раз».
***
- У вас ярко выраженный комплекс царицы!
- Ой, не смешите, от куда у цариц комплексы?
***
- Какое самое грустное место на Земле?
- Рабочее…
***
Не пойду на работу. Скажу начальнику, что перепутала с выходным. Орать начальник будет час, а отдыхать буду целый день!
***
- Наташа, почему у твоего мужа фингал под глазом?
- Понимаешь, в холодильнике холодец, борщ, голубцы, каша, колбаса. А он мене:
- Пожарь картошечки…
***
Посмотрела погоду «Ясно». Вышла на улицу – «Понятно».
***
Всегда выходя из кухни, говорю чайнику: «Свиснешь, когда закипишь». Ни разу еще не подвел. Уважаю!
***
Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра.
А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?..
***
Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся потеплее.
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Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать.
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Встал на путь истинный. Но пошел не в ту сторону….
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Ученые выяснили, что при 70 градусах коронавирус погибает в течение 5 минут. Мужики, готовим самогон по новому рецепту!
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Женщины любят романтических мужчин, пока не понадобится мужская помощь. А он стоит такой - слезинка в глазах, ручки из жопы…
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Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я бы занял 4-ое место. И мне бы не пришлось лезть на этот пьедестал за медалью.
***
Преподаватель на экзамене спрашивает заметно волнующегося студента:
- Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих вопросов?
Студент:
- Нет, я боюсь своих ответов!
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Родители пишут письмо сыну-студенту: - Сынок, как сдал сессию? Ответ: - Профессура в восторге, просит повторить осенью.
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом. Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....
Почта переходит на удалёнку. Почтальоны будут читать ваши письма и звонить, если там что-то важное....
Нет женщины печальнее на свете, чем продавщица булок на диете....
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом.
Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....
Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес, живут дольше, нежели мужчины, обратившие на это внимание....