Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12123

Анекдоты недели - 275

Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны.

- Давай выпустим пиво «Будущее». В зависимости от настроения, люди будут выбирать темное или светлое.

- Ага. «Темное прошлое», «Светлое будущее», нефильтрованое «мутное настоящее».

***

Жена втайне сменила водку в бутылке на воду. Налил. Выпил. Не ощутил ни вкуса, ни запаха. Чуть не поседел!

***

Суперпозиция в квантовой физике и Камасутре сильно отличаются.

***

- Готы! – подумали попугаи, глядя на ворон.

- Геи! – подумали вороны, глядя на попугаев.

***

Звоню оператору сотовой связи и говорю: «Девушка, до меня не доходят смс-сообшения»

Ответ просто убил: «Попробуйте сосредоточиться и прочитайте еще раз».

***

- У вас ярко выраженный комплекс царицы!

- Ой, не смешите, от куда у цариц комплексы?

***

- Какое самое грустное место на Земле?

- Рабочее…

***

Не пойду на работу. Скажу начальнику, что перепутала с выходным. Орать начальник будет час, а отдыхать буду целый день!

***

- Наташа, почему у твоего мужа фингал под глазом?

- Понимаешь, в холодильнике холодец, борщ, голубцы, каша, колбаса. А он мене:

- Пожарь картошечки…

***

Посмотрела погоду «Ясно». Вышла на улицу – «Понятно».

***

Всегда выходя из кухни, говорю чайнику: «Свиснешь, когда закипишь». Ни разу еще не подвел. Уважаю!

***

Галя вышла замуж за электрика. Потом за сантехника. Потом за маляра.

А как иначе незадорого сделать в доме евроремонт?..

***

Соседка сверху так с утра орала на своего ребенка, что я тоже убрал в комнате и оделся потеплее.

***

Нужно стать родителем, чтобы понять, что севшая батарейка может не только огорчать, но и радовать.

***

Встал на путь истинный. Но пошел не в ту сторону….

***

Ученые выяснили, что при 70 градусах коронавирус погибает в течение 5 минут. Мужики, готовим самогон по новому рецепту!

***

Женщины любят романтических мужчин, пока не понадобится мужская помощь. А он стоит такой - слезинка в глазах, ручки из жопы…

***

Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я бы занял 4-ое место. И мне бы не пришлось лезть на этот пьедестал за медалью.

***

Преподаватель на экзамене спрашивает заметно волнующегося студента:

- Что вы так волнуетесь, вы что, боитесь моих вопросов?

Студент:

- Нет, я боюсь своих ответов!

***

Родители пишут письмо сыну-студенту: - Сынок, как сдал сессию? Ответ: - Профессура в восторге, просит повторить осенью.

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