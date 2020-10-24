Анекдоты недели - 276

— Добрый вечер! Водку с колой, пожалуйста!
— Закончилась. Пепси подойдет?
— Давайте.
Так я первый раз в жизни попробовал пепси с колой.
***
Сегодня ровно 15 лет, как один гад назвал меня злопамятным.
***
- Наташа, солнышко, к нам сегодня гости придут , приготовь что-то на ужин.
- Без проблем, а как приготовить? - что бы еще пришли или чтобы больше не приходили?
***
– Милый, ты будешь овсянку есть?
– У меня есть выбор?
– Есть. Или не есть.
***
Организации требуется опытный бухгалтер (можно женщина), а также опытная женщина (можно бухгалтер).
***
До счастья было рукой подать, но никто не подал.
***
Угроза начальника: "Да я сейчас из тебя вакансию сделаю!"
***
Если работаешь на дядю, на тётю не заработаешь.
***
Я всегда учусь на ошибках тех, кто прислушивается к моим советам.
***
- Вы не скажете который час?
- Который час.
- Спасибо
***
Люди, покупающие по две банки чёрной икры, у вас маска не треснет?
***
Она бросила меня, обвинив в занудстве и педантизме. И это после 148 половых актов.
***
Сотрудники госнаркоконтроля были шокированы, обнаружив в квартире гражданина П. два мешка конопли. Шок был вызван тем, что накануне в этой же квартире сотрудники госнаркоконтроля спрятали восемь мешков.
***
Алкоголь не решит твои проблемы. Зато даст интересную подборку новых.
***
- Сколько с нас?
- А сколько вам не жалко!
- Что, прям совсем бесплатно?
***
Лена позвонила Андрею 121 раз, чтобы сказать, что звонить больше не будет, потому что у нее есть гордость.
Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны....
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом. Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....
Почта переходит на удалёнку. Почтальоны будут читать ваши письма и звонить, если там что-то важное....
Нет женщины печальнее на свете, чем продавщица булок на диете....
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом.
Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....