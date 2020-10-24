Анекдоты недели - 276 Если после пятидесяти ваша жизнь не устраивает вас, налейте еще пятьдесят!

— Добрый вечер! Водку с колой, пожалуйста!

— Закончилась. Пепси подойдет?

— Давайте.

Так я первый раз в жизни попробовал пепси с колой.

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Сегодня ровно 15 лет, как один гад назвал меня злопамятным.

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- Наташа, солнышко, к нам сегодня гости придут , приготовь что-то на ужин.

- Без проблем, а как приготовить? - что бы еще пришли или чтобы больше не приходили?

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– Милый, ты будешь овсянку есть?

– У меня есть выбор?

– Есть. Или не есть.

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Организации требуется опытный бухгалтер (можно женщина), а также опытная женщина (можно бухгалтер).

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До счастья было рукой подать, но никто не подал.

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Угроза начальника: "Да я сейчас из тебя вакансию сделаю!"

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Если работаешь на дядю, на тётю не заработаешь.

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Я всегда учусь на ошибках тех, кто прислушивается к моим советам.

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- Вы не скажете который час?

- Который час.

- Спасибо

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Люди, покупающие по две банки чёрной икры, у вас маска не треснет?

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Она бросила меня, обвинив в занудстве и педантизме. И это после 148 половых актов.

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Сотрудники госнаркоконтроля были шокированы, обнаружив в квартире гражданина П. два мешка конопли. Шок был вызван тем, что накануне в этой же квартире сотрудники госнаркоконтроля спрятали восемь мешков.

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Алкоголь не решит твои проблемы. Зато даст интересную подборку новых.

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- Сколько с нас?

- А сколько вам не жалко!

- Что, прям совсем бесплатно?

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Лена позвонила Андрею 121 раз, чтобы сказать, что звонить больше не будет, потому что у нее есть гордость.