Календарь декабря В декабре 2020 года 22 рабочих дня и 9 выходных. Выходные дни в декабре: 5-6, 12-13, 19-20, 25-27.

Праздники и памятные даты в декабре 2020 года

1 декабря - Всемирный день борьбы со Спидом, День невролога, День работников прокуратуры Украины

3 декабря - Международный день инвалидов

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы

5 декабря - День работников статистики в Украине, Всемирный день волонтеров

6 декабря - День Вооруженных сил Украины

7 декабря - День местного самоуправления в Украине

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)

15 декабря - День работников суда Украины

17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины

18 декабря - День работников органов ЗАГСа

19 декабря - День адвокатуры Украины, День святого Николая

22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

25 декабря - Рождество Христово (католическое)

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины

31 декабря - Последний день года