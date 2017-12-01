Календарь декабря

Праздники и памятные даты в декабре 2020 года
1 декабря - Всемирный день борьбы со Спидом, День невролога, День работников прокуратуры Украины
3 декабря - Международный день инвалидов
4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы
5 декабря - День работников статистики в Украине, Всемирный день волонтеров
6 декабря - День Вооруженных сил Украины
7 декабря - День местного самоуправления в Украине
12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины
14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)
15 декабря - День работников суда Украины
17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины
18 декабря - День работников органов ЗАГСа
19 декабря - День адвокатуры Украины, День святого Николая
22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины
24 декабря - День работников архивных учреждений Украины
25 декабря - Рождество Христово (католическое)
29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины
31 декабря - Последний день года
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