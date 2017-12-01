Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:12113

Календарь декабря

В декабре 2020 года 22 рабочих дня и 9 выходных. Выходные дни в декабре: 5-6, 12-13, 19-20, 25-27.

Праздники и памятные даты в декабре 2020 года

1 декабря - Всемирный день борьбы со Спидом, День невролога, День работников прокуратуры Украины

3 декабря - Международный день инвалидов

4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы

5 декабря - День работников статистики в Украине, Всемирный день волонтеров

6 декабря - День Вооруженных сил Украины

7 декабря - День местного самоуправления в Украине

12 декабря - День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины

14 декабря - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (день ликвидатора)

15 декабря - День работников суда Украины

17 декабря - День работника Государственной исполнительной службы Украины

18 декабря - День работников органов ЗАГСа

19 декабря - День адвокатуры Украины, День святого Николая

22 декабря - День энергетика, День дипломатической службы Украины

24 декабря - День работников архивных учреждений Украины

25 декабря - Рождество Христово (католическое)

29 декабря - День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины

31 декабря - Последний день года

Общество Католическое рождество Праздники

По тематике

Календарь сентября
01.09.2020 14:48

Календарь сентября

В сентябре 2020 года 30 дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных.

Выходные дни: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27....

16.04.2018 17:48

Сколько дней в мае будут отдыхать сумчане

1 мая, 9 мая и 28 мая - праздничные дни....

25 декабря в истории
25.12.2017 09:20

25 декабря в истории

25 декабря именины День Ангела у Александра, Спиридона....

Рождество Христово у западных христиан. История и традиции
24.12.2017 11:51

Рождество Христово у западных христиан. История и традиции

Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме....

01.12.2017 11:19

Официально: 25 декабря теперь выходной

Закон о выходном дне 25 декабря опубликован в «Голосе України»....

Новости

На Сумщине 29627 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:53
В Конотопе выпало 15 см снега
Сегодня 10:59
На Сумщине спасатели оказали помощь водителю (видео)
Сегодня 10:53
Стали известны подробности тройной аварии на Харьковской в Сумах
Сегодня 10:44
Четверо пассажиров, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на Сумщине
Сегодня 10:41
В Краснополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 10:15
Сьогодні в Сумах презентують виставку живопису Заслуженого художника України
Сегодня 09:43
Уроженка Сумщины провела в Норвегии акцию в память о жертвах Голодомора в Украине
Сегодня 09:06
Конотопские коммунальщики с ночи работают над уборкой снега
Сегодня 08:36
Лебединский горсовет отказался принимать имущество бывшего района
Сегодня 08:34
На Сумщине 796 новых случаев COVID-19: 8 летальных
Сегодня 08:26
Локдаун в Украине продлится с 24 декабря до 15 января: раскрыты детали
Сегодня 08:18
view counter

Статьи

Собственные пенсионные счета. Когда Украина перейдет на накопительную систему?
Вчера 13:45
Минимальная пенсия, пособия, алименты: что изменится с 1 декабря для сумчан
Вчера 11:14
57 тисяч записів про смерть: сумський історик розповів про оцифрований архів 1932-33 років
28.11.2020 10:01
Первинна допомога при симптомах COVID-19: алгоритм дій, якщо немає декларації з лікарем
26.11.2020 17:36
Інформація для сумчан: роботодавець вимагає від працівника результат ПЛР-тесту – чи це законно?
25.11.2020 16:32
«Мест в больницах нет даже для блатных»: стало известно о катастрофической ситуации с COVID-19 на Сумщине
25.11.2020 13:45
Пенсионный возраст и требования к стажу снова повысят. Когда и кого коснутся изменения
25.11.2020 11:47
Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения
25.11.2020 11:08
Всеобуч від служби зайнятості Сумщини: 5 нюансів проходження випробування
25.11.2020 10:26
Які громади Сумщини є фінансово найсильнішими?
24.11.2020 13:53
Что следует знать о COVID-тестировании?
23.11.2020 12:50
Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки
23.11.2020 12:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.