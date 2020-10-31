Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12245

Анекдоты недели - 277

Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться.

Сегодня я готов был на всё. 
Но всё так никто и не предложил.

***

- Извините, я не смогу это всё доесть. Упакуйте пожалуйста в контейнеры... В смысле стол "шведский"? Да мне пофиг, откуда у вас стол!

***

Жена сказала, что уходит от меня, нашла себе другого в соцсетях, но она ещё не знает, что другой - это тоже я.

***

Скользкий тротуар убивает культуру речи.

***

Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году свадьба без гостей.

***

Деньги. Мнoго и быстрo. 
Без залoга и пoручителей. Вoзьму.

***

Вопрос на кулинарном форуме:

- Какое вино больше подойдет для фуршета из тарталеток с черной икрой: бургундское или андалузское?

Ответ:

- Да чтобы Вы подавились!

***

Конь в яблоках и гусь в яблоках - это две принципиально разных судьбы.

***

"Вырастешь - поймешь", "Нашел, чем интересоваться", "Оно тебе надо?", "Не забивай себе голову ерундой" и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.

***

Полная сковорода мужика кормит, а пустая – воспитывает.

***

Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.

***
Если ваша любимая кофточка после стирки стала мала, то не спешите ремонтировать стиральную машину, возможно в данной ситуации виноват холодильник.

***

Говорят, что скоро алкоголь так подорожает, что только очень богатый человек сможет позволить себе валяться пьяным возле вокзала.

***

Жене - норка, мужу – писец.

***

Срочно ищу родственников в Израиле, США, Канаде. Соскучился - слов нет.

***

Завтра понедельник. Напоминаю, неважно, чем Вы заняты на работе, но храпеть нельзя!

***

Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно успеть поймать момент, когда чёрные пятницы уже закончатся, а новогодние скидки ещё не начнутся.

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