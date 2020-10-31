Анекдоты недели - 277

Сегодня я готов был на всё.
Но всё так никто и не предложил.
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- Извините, я не смогу это всё доесть. Упакуйте пожалуйста в контейнеры... В смысле стол "шведский"? Да мне пофиг, откуда у вас стол!
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Жена сказала, что уходит от меня, нашла себе другого в соцсетях, но она ещё не знает, что другой - это тоже я.
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Скользкий тротуар убивает культуру речи.
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Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году свадьба без гостей.
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Деньги. Мнoго и быстрo.
Без залoга и пoручителей. Вoзьму.
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Вопрос на кулинарном форуме:
- Какое вино больше подойдет для фуршета из тарталеток с черной икрой: бургундское или андалузское?
Ответ:
- Да чтобы Вы подавились!
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Конь в яблоках и гусь в яблоках - это две принципиально разных судьбы.
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"Вырастешь - поймешь", "Нашел, чем интересоваться", "Оно тебе надо?", "Не забивай себе голову ерундой" и другие способы скрыть от детей свою безграмотность.
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Полная сковорода мужика кормит, а пустая – воспитывает.
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Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
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Если ваша любимая кофточка после стирки стала мала, то не спешите ремонтировать стиральную машину, возможно в данной ситуации виноват холодильник.
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Говорят, что скоро алкоголь так подорожает, что только очень богатый человек сможет позволить себе валяться пьяным возле вокзала.
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Жене - норка, мужу – писец.
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Срочно ищу родственников в Израиле, США, Канаде. Соскучился - слов нет.
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Завтра понедельник. Напоминаю, неважно, чем Вы заняты на работе, но храпеть нельзя!
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Чтобы купить товары по сниженным ценам, нужно успеть поймать момент, когда чёрные пятницы уже закончатся, а новогодние скидки ещё не начнутся.
Если после пятидесяти ваша жизнь не устраивает вас, налейте еще пятьдесят!...
Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны....
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом. Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....
Почта переходит на удалёнку. Почтальоны будут читать ваши письма и звонить, если там что-то важное....
Нет женщины печальнее на свете, чем продавщица булок на диете....