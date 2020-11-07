Анекдоты недели - 278

- А вы Кафку любите?
- Да, особенно грефневую!
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Подливать, кивать и слушать - это тоже разговор.
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Друзья - это такие люди: либо они есть, либо они пить.
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Говорят, что смех, секс и деньги продлевают жизнь - помогите, кто чем может.
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Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя сегодня много пить. Смысл жизни всех присутствующих сведётся к тому, чтоб напоить вас.
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Хороших людей надо любить, ценить и беречь! Нас и так мало осталось!
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Будьте осторожны!
В мире столько соблазнов… Не пропустите ни одного!
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- Что такое сила тока?
- Это когда ума нет, а есть тока сила
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Зачем на вокзалах повторять объявления по 2 раза, если единственное понятное слово - это “Повторяю”?
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Шампунь против выпадения волос. Я, в принципе, тоже.
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Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел
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Опрос показал, что 85% населения счастливы. Остальные 15% на момент опроса были трезвые.
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У женщины три возраста: нервируем отца, достаем мужа, бесим зятя.
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- Гольфы себе вчера купила. Плотненькие такие - 490 ден.
- 490 ден – это не гольфы, это – валенки.
***
- Уже уходите?
- Да.
- А че так медленно?
Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться....
Если после пятидесяти ваша жизнь не устраивает вас, налейте еще пятьдесят!...
Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны....
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом. Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....
Почта переходит на удалёнку. Почтальоны будут читать ваши письма и звонить, если там что-то важное....