Анекдоты недели - 278 Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?

- А вы Кафку любите?

- Да, особенно грефневую!

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Подливать, кивать и слушать - это тоже разговор.

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Друзья - это такие люди: либо они есть, либо они пить.

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Говорят, что смех, секс и деньги продлевают жизнь - помогите, кто чем может.

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Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя сегодня много пить. Смысл жизни всех присутствующих сведётся к тому, чтоб напоить вас.

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Хороших людей надо любить, ценить и беречь! Нас и так мало осталось!

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Будьте осторожны!

В мире столько соблазнов… Не пропустите ни одного!

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- Что такое сила тока?

- Это когда ума нет, а есть тока сила

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Зачем на вокзалах повторять объявления по 2 раза, если единственное понятное слово - это “Повторяю”?

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Шампунь против выпадения волос. Я, в принципе, тоже.

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Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел

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Опрос показал, что 85% населения счастливы. Остальные 15% на момент опроса были трезвые.

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У женщины три возраста: нервируем отца, достаем мужа, бесим зятя.

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- Гольфы себе вчера купила. Плотненькие такие - 490 ден.

- 490 ден – это не гольфы, это – валенки.

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- Уже уходите?

- Да.

- А че так медленно?