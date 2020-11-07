Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 21:3356

Анекдоты недели - 278

Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?

- А вы Кафку любите?

- Да, особенно грефневую!

***

Подливать, кивать и слушать - это тоже разговор.

***

Друзья - это такие люди: либо они есть, либо они пить.

***

Говорят, что смех, секс и деньги продлевают жизнь - помогите, кто чем может.

***

Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя сегодня много пить. Смысл жизни всех присутствующих сведётся к тому, чтоб напоить вас.

***

Хороших людей надо любить, ценить и беречь! Нас и так мало осталось!

***

Будьте осторожны!

В мире столько соблазнов… Не пропустите ни одного!

***

- Что такое сила тока?

- Это когда ума нет, а есть тока сила

***

Зачем на вокзалах повторять объявления по 2 раза, если единственное понятное слово - это “Повторяю”?

***

Шампунь против выпадения волос. Я, в принципе, тоже.

***

Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел

***

Опрос показал, что 85% населения счастливы. Остальные 15% на момент опроса были трезвые.

***

У женщины три возраста: нервируем отца, достаем мужа, бесим зятя.

***

- Гольфы себе вчера купила. Плотненькие такие -  490 ден.

- 490 ден – это не гольфы, это – валенки.

***

- Уже уходите?

- Да.

- А че так медленно?

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