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Непредсказуемый футбол Испании: Барса в кризисе, Реал не лидер

Большинство нейтральных болельщиков воспринимает испанский чемпионат примерно так же, как и УПЛ: есть два гранда, сражающихся за чемпионство, и есть все остальные.

Но в сезоне 2020/21 футбол Испании оказался весьма непредсказуемым. Команды прошли почти треть дистанции, но фаворитами пока являются вовсе не те, кого видели фанаты.

Гранды разочаровывают, а команды «второго эшелона», напротив, активно участвуют в чемпионской гонке. Это явно не по душе поклонникам «главных» команд, но фанатам середняков и нейтральным наблюдателям нынешняя картина придется по душе. Ведь появился шанс, что впервые за много лет чемпионат Испании по футболу выиграет не Реал и не Барселона. Конечно, середнякам еще предстоит немало попотеть, но на данный момент такой сценарий выглядит вполне реалистично.

Турнирная таблица Ла Лиги: Реал не первый, а Барса даже не в еврокубках 

На момент написания обзора картина в испанской Примере выглядела весьма неожиданно. К середине декабря турнирная таблица Ла Лиги в первой десятке приобрела такой вид:

  • • Атлетико,

  • • Реал Сосьедад,

  • • Реал Мадрид,

  • • Вильярреал,

  • • Севилья,

  • • Кадис,

  • • Гранада,

  • • Бетис,

  • • Барселона,

  • • Валенсия.

Мадридский Атлетико возглавляет чемпионат, в последнее время двигаясь без поражений. Команда уже теряла очки, но пока именно она занимает чемпионскую строчку. Немного отстал от нее Сосьедад, а Реал Мадрид – только третий. Конечно, «королевский» гранд может наверстать упущенное, что уже делал не раз (последний раз – в прошлом сезоне), но у Зидана не все гладко.

Совсем печально обстоят дела у Барселоны. Каталонский гранд занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, и это катастрофа для клуба. Отставание от лидера составляет 12 баллов, а от главного соперника – 9. Если каталонцам не удастся исправить ситуацию в краткие сроки (а предпосылок тому пока нет), Барса и вовсе рискует пролететь мимо еврокубков в следующем сезоне.

«Темные лошадки» удивляют 

На противоположном от Барселоны полюсе расположились Кадис, Гранада и Бетис. Эти команды неожиданно показывают лучшие результаты, чем предполагалось. Особенно впечатляет Кадис, который вышел в Ла Лигу только в этом сезоне. До этого команда на год заходила в Примеру еще в сезоне 2005/06, после чего выступала в Сегунде и Сегунде Б. Поднявшийся андердог уверенно идет в еврокубковой зоне, чего никто не ожидал.

Успех Гранады и Бетиса не выглядит столь же впечатляющим, но и эти команды пока превосходят ожидания. Они уверенно стартовали, приблизились к зоне еврокубков, но в последних турах допустили ряд осечек и опустились ниже. Но даже при таком раскладе клубы все еще стоят выше Барсы. 

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