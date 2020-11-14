Анекдоты недели - 279

Прежде чем ловить снежинки ртом, убедитесь, что вокруг голуби не летают.
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Ученики гораздо внимательней слушают рассказ трудовика о технике безопасности, если у учителя нет на руке указательного пальца.
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Ничто так не манит в дорогу, как подписка о невыезде.
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Когда кажется, что хуже уже быть не может, вспомни, что у тебя могла бы быть аллергия на алкоголь.
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Не надо путать причину и следствие. Особенно не надо путать следствие.
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Порядочный человек берёт взятку в одном-единственном случае - когда предоставляется случай.
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- Девушка, поймите, я ведь не каждой предлагаю...
- Да Вы не расстраивайтесь, я ведь тоже не всем отказываю...
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Шоколад поднимает настроение до тех пор, пока не встанешь на весы.
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Сначала она говорила, что в нашей постели нет никаких запретов. А потом началось: «С пельменями нельзя! Куда ты арбуз тащишь?»
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Поссорилась с мужем – не стираю, не готовлю, не убираю. Господи, хотя бы мириться не надумал!
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Всего лишь 26 литров пива достаточно человеку для покрытия дневной потребности в кальции.
Здоровое питание - это так просто!
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На лестничной клетке курят два соседа. У одного очень помятый вид. Другой его спрашивает:
- Петя, что с тобой?!
- Да, блин... Напали, избили, деньги отобрали…
- Ты их запомнил хоть?
- А чё их запоминать-то, жену и тещу?
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Этот год научил нас радоваться мелочам - запаху мыла, вкусу зубной пасты...
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Любимая присказка хирургов: Путь к сердцу мужчины лежит через разрезанную грудную клетку, все остальные утверждения - полная фигня.
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- Доктор, я ногу сломал в двух местах! - А Вы запомнили эти места? - Да! - Тогда больше туда не ходите!
Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?...
Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться....
Если после пятидесяти ваша жизнь не устраивает вас, налейте еще пятьдесят!...
Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны....
Она увлекалась йогой, медитацией, аутотренингом. Но потом попробовала коньяк и поняла, что он ничуть не хуже....