Анекдоты недели - 279 Если вы не очень чувствуете приближение праздников, не расстраивайтесь. Главное в этом году – чувствовать запахи.

Прежде чем ловить снежинки ртом, убедитесь, что вокруг голуби не летают.

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Ученики гораздо внимательней слушают рассказ трудовика о технике безопасности, если у учителя нет на руке указательного пальца.

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Ничто так не манит в дорогу, как подписка о невыезде.

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Когда кажется, что хуже уже быть не может, вспомни, что у тебя могла бы быть аллергия на алкоголь.

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Не надо путать причину и следствие. Особенно не надо путать следствие.

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Порядочный человек берёт взятку в одном-единственном случае - когда предоставляется случай.

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- Девушка, поймите, я ведь не каждой предлагаю...

- Да Вы не расстраивайтесь, я ведь тоже не всем отказываю...

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Шоколад поднимает настроение до тех пор, пока не встанешь на весы.

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Сначала она говорила, что в нашей постели нет никаких запретов. А потом началось: «С пельменями нельзя! Куда ты арбуз тащишь?»

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Поссорилась с мужем – не стираю, не готовлю, не убираю. Господи, хотя бы мириться не надумал!

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Всего лишь 26 литров пива достаточно человеку для покрытия дневной потребности в кальции.

Здоровое питание - это так просто!

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На лестничной клетке курят два соседа. У одного очень помятый вид. Другой его спрашивает:

- Петя, что с тобой?!

- Да, блин... Напали, избили, деньги отобрали…

- Ты их запомнил хоть?

- А чё их запоминать-то, жену и тещу?

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Этот год научил нас радоваться мелочам - запаху мыла, вкусу зубной пасты...

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Любимая присказка хирургов: Путь к сердцу мужчины лежит через разрезанную грудную клетку, все остальные утверждения - полная фигня.

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- Доктор, я ногу сломал в двух местах! - А Вы запомнили эти места? - Да! - Тогда больше туда не ходите!