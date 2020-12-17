Анекдоты новогодние. Спецвыпуск А тема нашего сегодняшнего тренинга "Как восстановить репутацию деловой женщины после новогоднего корпоратива».

Скоро Новый год! Хорошие мужья наряжают ёлку, а очень хорошие – жену.

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При открывании бутылки шампанского зубами, первое, что приходит в голову, это пробка.

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Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее проживёшь январь.

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За ужином дочь объявила, что написала письмо Деду Морозу. Сказала, что себе попросила Самсунг s10, а маме - Айфон Xs. Дед Мороз поперхнулся чаем.

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Милые девушки, когда будете загадывать желание на Новый год - похудеть, постарайтесь хотя-бы не жрать в эту минуту - иначе дед Мороз не разберёт, что вы там мямлите.

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Уважаемый Дед Мороз! В этом году я решил написать тебе письмо на наждачной бумаге. Посмотрим, сделаешь ли ты с моим письмом тоже самое, что и в предыдущем году!

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Уже надо приучать себя съедать по ложке майонеза в день, чтобы на Новый год не случилось интоксикации.

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Если кто-то хочет попросить прощения у меня перед уходящем годом, карта привязана к номеру. Просто простить - 500 грн. От души простить - 1500 грн.

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Корпоратив удался - это когда трудовую книжку тебе привезли сразу домой

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- Директор приказал, чтобы на новогоднем корпоративе все были в масках.

- Правильно, я тоже эти рожи видеть не хочу.

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Дорогой Дед Мороз! Весь прошлый год я была хорошей девочкой: не пила, не сквернословила, не заваливалась домой под утро. Неужели и в этом году я буду лишена простых человеческих радостей?

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Каждый год, 31 декабря, кто-то идет парится в баню, а кто-то парится на кухне.

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Оказывается, что самцы северных оленей к началу зимы сбрасывают рога, а самки – нет. А значит санки Санта Клауса тянет команда сильных, независимых женщин.

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Начали подготовку к новому году: жена меня подстригла, я ее покрасил. Уже неделю не разговариваем.

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Корпоратив удался, если в офис заходишь под свист и аплодисменты коллег.