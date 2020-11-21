Анекдоты недели - 280

- Муж сказал мне, чтобы я вышла из Фейсбука и приготовила ему завтрак.
- А ты что сделала?
- Заблокировала.
***
Попросил дед у золотой рыбки много бабок. Теперь у него много бабок и одно разбитое корыто
***
- Боря, ну ты же юрист. Ты же должен знать что можно, а что нельзя.
- Яша, юрист должен знать как можно, когда нельзя!
В словах сабля, гребля и оглобля чувствуется некая досада.
***
Я тут взял подумал... потом подумал... и взял ещё.
***
Много сладкого - вредно, а мало – обидно.
***
А людей, живших до нашей эры, не смущало, что годы идут в обратном порядке?
***
- Все доходы указал в декларации?
- Нет. Я ещё собирал монеты в фонтане.
***
О женской логике хотя бы говорят. Про мужскую вообще ничего не слышно.
***
Большинство людей, которые видели летающие тарелки – женаты.
***
Я всегда хотел стать миллионером как мой отец. Мой отец тоже всегда хотел стать миллионером.
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Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Очень раздражает.
***
Решила прибраться в шкафу. Все оттуда вывалила, перемерила, накрасилась, натанцевалась. Все - устала!
***
Когда девушка говорит: «Нет», это значит, «Да», или «Не знаю», или х.з... В общем по ситуации смотреть нужно.
Если вы не очень чувствуете приближение праздников, не расстраивайтесь. Главное в этом году – чувствовать запахи....
Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?...
Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться....
Если после пятидесяти ваша жизнь не устраивает вас, налейте еще пятьдесят!...
Не забывайте, находясь на карантине, время от времени примерять джинсы. Пижамы коварны....