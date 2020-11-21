Анекдоты недели - 280 Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.

- Муж сказал мне, чтобы я вышла из Фейсбука и приготовила ему завтрак.

- А ты что сделала?

- Заблокировала.

***

Попросил дед у золотой рыбки много бабок. Теперь у него много бабок и одно разбитое корыто

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- Боря, ну ты же юрист. Ты же должен знать что можно, а что нельзя.

- Яша, юрист должен знать как можно, когда нельзя!

В словах сабля, гребля и оглобля чувствуется некая досада.

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Я тут взял подумал... потом подумал... и взял ещё.

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Много сладкого - вредно, а мало – обидно.

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А людей, живших до нашей эры, не смущало, что годы идут в обратном порядке?

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- Все доходы указал в декларации?

- Нет. Я ещё собирал монеты в фонтане.

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О женской логике хотя бы говорят. Про мужскую вообще ничего не слышно.

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Большинство людей, которые видели летающие тарелки – женаты.

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Я всегда хотел стать миллионером как мой отец. Мой отец тоже всегда хотел стать миллионером.

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Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Очень раздражает.

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Решила прибраться в шкафу. Все оттуда вывалила, перемерила, накрасилась, натанцевалась. Все - устала!

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Когда девушка говорит: «Нет», это значит, «Да», или «Не знаю», или х.з... В общем по ситуации смотреть нужно.