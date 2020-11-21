Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1285

Анекдоты недели - 280

Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда.

- Муж сказал мне, чтобы я вышла из Фейсбука и приготовила ему завтрак.

- А ты что сделала?

- Заблокировала.

***

Попросил дед у золотой рыбки много бабок. Теперь у него много бабок и одно разбитое корыто

***

- Боря, ну ты же юрист. Ты же должен знать что можно, а что нельзя.

- Яша, юрист должен знать как можно, когда нельзя!

В словах сабля, гребля и оглобля чувствуется некая досада.

***

Я тут взял подумал... потом подумал... и взял ещё.

***

Много сладкого - вредно, а мало – обидно.

***

А людей, живших до нашей эры, не смущало, что годы идут в обратном порядке?

***

- Все доходы указал в декларации?

- Нет. Я ещё собирал монеты в фонтане.

***

О женской логике хотя бы говорят. Про мужскую вообще ничего не слышно.

***

Большинство людей, которые видели летающие тарелки – женаты.

***

Я всегда хотел стать миллионером как мой отец. Мой отец тоже всегда хотел стать миллионером.

***

Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Очень раздражает.

***

Решила прибраться в шкафу. Все оттуда вывалила, перемерила, накрасилась, натанцевалась. Все - устала!

***

Когда девушка говорит: «Нет», это значит, «Да», или «Не знаю», или х.з... В общем по ситуации смотреть нужно.

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