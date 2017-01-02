Астропрогноз на год Белого Металлического Быка Символом 2021 года является Белый Металлический Бык. Это благородное, трудолюбивое животное, для которого на первом месте находятся работа и семья. Бык отличается силой, решительностью, надежностью. Он консервативен, но амбициозен, действует в соответствии со своими идеалами, правилами и добивается успеха.

После всех испытаний високосного 2020 года, с его эпидемиями, кризисами и карантинами, нам следует ожидать стабильности в новом году. 2021 год поможет вернуть хотя бы часть того, что мы потеряли в 2020-м.

Однако для этого придется хорошо потрудиться. Белый Металлический Бык довольно консервативен – он будет благосклонен к тем, кто работает, не покладая рук, надеется только на себя и остается при этом честным с другими и с самим собой.

В личных отношениях 2021 год будет периодом укрепления семейных традиций. Символ года станет активно помогать тем, кто заботится о своих близких, уважает мнение окружающих, сдерживает обещания и уделяет время семье.

В год Быка лучше других будут себя чувствовать Петух, Крыса, Змея и, конечно же, сам Бык. Это наиболее интеллектуальные представители восточного гороскопа, они хорошо работают вместе, прекрасно понимают друг друга и имеют схожие взгляды на жизнь. Благополучным будет этот год также для Кролика, Дракона, Лошади, Обезьяны и Кабана. Для Тигра, Козы и Собаки — это будет год испытаний, проблем и борьбы с обстоятельствами.

2021 - это год четырех затмений. Расписание затмений следующее: 26 мая (лунное), 10 июня (солнечное), 19 ноября (лунное), 4 декабря (солнечное). Отметьте эти дни в своем календаре. За два дня до этих дат и два дня после старайтесь избегать любых конфликтов, проявляйте осторожность при вождении.

В самом конце апреля 2021 года Белая Луна войдет в соединении с Плутоном, а затем перейдет в Водолей и сделает до конца года очень важные соединения с Сатурном и Юпитером. Именно Белая Луна даст нам надежду на избавление от эпидемии и всех ограничений, которые с ней связаны. Мы будем постепенно избавляться от ужасающего влияния соединения Сатурна с Плутоном, которое произошло в январе 2020 года и принесло болезнь, смерти и несчастья.

Белая Луна в Водолее связана с искусством, творчеством и эзотерическими науками. Все эти области будут привлекать повышенное внимание, и деятельность в этих отраслях обещает быть очень успешной. В 2021 году у многих знаков появится возможность улучшить материальное положение и открыть бизнес в тех областях, которые связаны с культурой, искусством, красотой или транспортом.

Однако даже благоприятные планеты и аспекты потребуют от нас способности к изменчивости и адаптации. Лучше всех будут чувствовать себя знаки Воздуха - Весы, Близнецы и Водолей, поскольку они легко приспосабливаются к любым обстоятельствам. Тяжелее всех будет знакам Земли – Тельцу, Козерогу и Деве. Они не любят перемен и склонны избегать обстоятельств, в которых приходится лавировать.

Юпитер в Водолее говорит также о росте религиозности и поисках духовности. Поскольку Юпитер весь год будет находиться в Водолее, можно ожидать мощного расцвета науки и особенно – компьютерных, информационных технологий. Это год новых открытий, особенно в области медицины.

Стрелец, Козерог, Водолей и Близнецы могут рассчитывать на самую большую удачу в следующем году. Кроме того, всем знакам пригодятся качества, которые несут эти Знаки Зодиака, и прежде всего активность, умение никогда не сдаваться, инициативность, способность копить и сохранять имеющееся, работоспособность и консервативность в тратах. А также способность легко заводить друзей и приобретать важные знакомства.

В 2021 году будут хорошо себя чувствовать интеллектуалы, ученые и писатели, это хороший год для получения образования, защиты диссертации или повышения квалификации. Он принесет удачу тем, кто будет проявлять усидчивость, последовательность, упорство, практичность, бережливость, скромность и исполнительность.

Источник: astrologanna.com