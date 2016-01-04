Гороскоп на 2021 год для знаков зодиака После испытаний, которые принес год Крысы, хочется верить, что в год Белого Металлического Быка жизнь начнет налаживаться для всех представителей знаков зодиака.

ОВЕН

У Овна в 2021 году появляется уникальная возможность поменять все, что связано со старым образом жизни. Он может полностью обновить свое окружение, свой бизнес и работу, может кардинально измениться сам. У него появляется возможность сделать рывок в достижении чего-то ранее недостижимого.

Для большинства Овнов год Быка - это время невероятных возможностей. В год Быка многие Овны неожиданно решатся на авантюрные поступки. Самый сложный месяц для Овна - это январь, а самые романтичные - апрель и май. Именно эти месяцы больше всего подходят для сердечных дел, свадеб и бракосочетаний.

ТЕЛЕЦ

Для тех Тельцов, кто стремится идти по духовному пути, это будет год новых открытый и прозрений. Им будет удаваться спортивная и политическая деятельность. Им будут свойственны чрезвычайная творческая сила и энергия. Они будут проявлять такие качества, как сила воли, мужество, храбрость. Их ждет удивительный, чрезвычайный успех.

Важные дела лучше всего осуществить в январе, апреле и июне. Общаться, ездить и путешествовать лучше всего в июне и октябре. Наиболее удачными для бизнеса и работы являются ноябрь и декабрь. Труднее всего дела будут продвигаться в феврале, марте и августе.

БЛИЗНЕЦЫ

В 2021 году Близнецы могут успешно заниматься умственной работой, наукой и техникой, искусством, исследованиями, изобретениями и открытиями. Это прекрасное время для духовного роста, для того, чтобы защищать свои права, добиваться успеха, для борьбы за свободу и независимость, за справедливость и правосудие.

Первая половина года будет для Близнецов более благоприятной, чем вторая. Июнь и июль - самое лучшее время для сердечных дел, свадеб и бракосочетаний. А также для общения, дальних поездок и путешествий. Самые важные дела лучше всего запланировать на январь, февраль и май. Труднее всего дела будут продвигаться в марте, апреле и августе.

РАК

Для Рака 2021 год - благоприятное время для новшеств, новых идей, целей, планов. Для этого знака это будет период равновесия, гармонии, счастья, комфорта и благосостояния. Гармония в семейных и общественных отношениях, все легко удается, сглаживаются все трудности. Это хороший период для любви и брака.

Для многих Раков 2021 год будет годом любви. С июня по август они будут «гореть» в огне любви и страсти, испытывая огромную радость и прилив энергии. Этот период как нельзя лучше подходит для любых праздников, развлечений и веселья. Самым сложным месяцем будет май.

ЛЕВ

В 2021 году Львам удастся многое получить от жизни, насладиться плодами своего успеха. В семье устанавливаются мир и гармония. Львы могут делать множество покупок, тратить деньги, развлекаться. В контактах - равновесие и спокойствие. Их ожидает материальный успех, новые возможности для карьеры и работы, для открытия бизнеса.

Август и сентябрь 2021 года - наиболее подходящие месяцы для всех важных дел, запланированных у Льва. Месяцами любви и развлечений для Льва будут сентябрь и октябрь. Все остальные месяцы года вполне подходят для общения, поездок и дальних путешествий, за исключением июля.

ДЕВА

Год Быка несет Девам спокойное настроение, доброжелательность. Он подходит для важных предприятий, для совместной работы, для соглашений, подписания договоров и контрактов, для духовных занятий и умственной работы, лечения и отдыха, научных исследований, изобретений, любви и брака, помолвки и свадьбы, для семейных праздников.

Период с января по июль – самый лучший для Девы в 2021 году. На это время можно назначать самые важные дела, различные мероприятия и поездки. Общаться, ездить и путешествовать благоприятно также в октябре и ноябре. Самое лучшее время для любви и развлечений – январь и август 2021 года. Не очень благоприятный месяц - сентябрь.

ВЕСЫ

Год Быка принесет мир, гармонию, уверенность, мягкость в контактах со многими людьми, смягчает противоречия. Кругом радость и удовольствия, благополучие, дружелюбие, полезные отношения, дары, художественные впечатления. Планеты приносят любовь, деньги, щедрость, радость.

В первой половине года Весы будут заняты своими насущными проблемами. Работа и постоянная занятость будут отвлекать их от глобальных планов. Важные дела можете планировать на сентябрь. Самым трудным месяцем будет октябрь. Зато ноябрь и декабрь окажутся очень плодотворными и активными.

СКОРПИОН

В 2021 году Скорпион сможет в полной мере проявить свое творческое начало. Планеты способствуют всему, что связано с духовно-интеллектуальной сферой, с бизнесом, работой, контактами. Увеличивается творческая сила, улучшаются способности. Можно начинать новый бизнес, особенно если он касается индустрии купли-продажи.

На январь и февраль можно запланировать осуществление самых важных дел и мероприятий. Октябрь будет для вас месяцем любви, страсти, развлечений и удовольствий. Первая половина года будет для Скорпиона более счастливой, как вторая. Особенно трудными месяцами окажутся ноябрь и декабрь.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельца в 2021 году благоприятны общественные связи, поиски и использование покровителей, протекций. Планеты облегчают все, что связано с интеллектуальной сферой, с образованием, получением знаний. Это хороший период для предпринимательства, обучения и сдачи экзаменов, писательской и издательской деятельности, подписания контрактов.

Начиная с января у Стрельца появляется все больше и больше возможностей для творческого роста, для изменений в бизнесе и работе. Период с января по июль – время, когда все дела будут удаваться. Наиболее сложными и тяжелыми для Стрельца будут сентябрь и декабрь.

КОЗЕРОГ

2021 год для Козерога - время для получения дополнительного образования и расширения мировоззрения. Особенно повезет тем Козерогам, которые по роду своей деятельности связаны с преподаванием, торговлей, разъездами, с телекоммуникациями или телемаркетингом, информационными сетями и службой объявлений.

Это прекрасное время для поездок, общения, обучения, контактов. Период с января по май - самое подходящее время для любви и сердечных дел. Вторая половина года подойдет для любых дел, связанных с домом, отпуском, семьей, детьми и любимыми. В ноябре и декабре благоприятно отправиться в путешествие и весело проводить время.

ВОДОЛЕЙ

В 2021 году для Водолея чрезвычайно благоприятны связи с другими странами. В этом году ему имеет смысл отправиться в длительное путешествие, которое одновременно будет связано и с работой, и отдыхом. Любые деловые связи с иностранцами принесут успех. Также имеет смысл подумать о преподавании, о том, чтобы передавать свой опыт другим.

Для семейных и любовных дел лучше всего подходят февраль и апрель. Наиболее успешным для дел будет вторая половина года - с июня по декабрь. В это время необходимо общаться еще более активно, чем обычно. Это удачное время для переговоров и заключения договоров и контрактов.

РЫБЫ

Рыбам в 2021 году надо выходить на новые сферы общения и повышать свой авторитет. Они могут выступить на телевидении, предпринимать определенные шаги для того, чтобы росли популярность и авторитет, чтобы улучшались социальные условия и чтобы была возможность воздействия на других.

Если это им по душе, надо подумать об общественной деятельности, каким-то образом даже связанной с политикой, известностью и популярностью. Год Быка несет Рыбам приятные неожиданности и подарки. Усиливается интуиция, укрепляются связи с родственниками, предками, с родным домом. Лучшие месяцы - март, май и июнь.

Источник: astrologanna.com