Google назвал самые востребованные украинцами сериалы и фильмы в 2020 году Компания Google опубликовала рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые украинцы искали в 2020 году. Об этом сообщили на сайте Google.

Среди лидеров оказалась лента «Заражение». Фильм получил бешеную популярность во всем мире из-за пандемии коронавируса. Однако, среди фаворитов украинцев оказалось немало российских картин. Самые популярные фильмы 2020 года: «Заражение» (2011); «Малефисента: Владычица тьмы» (2019); «После. Глава 2» (2020); «Холодное сердце 2» (2019); «Скажене весілля 2» (2019); «Джентльмены» (2020); «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел» (2018); «Паразиты» (2019); «Отель «Белград» (2020); «Ford против Ferrari» (2019). В корпорации отметили, что украинцы чаще всего искали романтическое реалити-шоу «Холостячка». Оно победило в категории телевизионных шоу, хотя началось только осенью. Самые популярные сериалы 2020 года: «Бумажный дом» (2017 – 2020); «Поймать Кайдаша» (2020); «Ведьмак» (2019); «Игра на выживание» (2020); «Ход королевы» (2020); «Постучи в мою дверь» (2020); «Перевал Дятлова» (2020); «Ничто не случается дважды» (2018 – 2020); «Жестокий Стамбул» (2019); «Содержанки» (2019 – 2020). Источник: Журналист