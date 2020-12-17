Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 20:4539

Календарь января

В январе у украинцев будет 19 рабочих дней и 12 - выходных.

Праздники и памятные дни в январе 2021:

 1 января - Новый год

 6 января  - Сочельник

 7 января  - Рождество Христово

 14 января  - Старый Новый год

 19 января -  Крещение Господне (Богоявление)

 20 января  - День Автономной Республики Крым

 22 января  - День Соборности и Свободы Украины

 25 января  - День студента (Татьянин день)

 26 января  - Всемирный день таможни

 26 января  - День работникa контрольно-ревизионной службы Украины

 27 января  - Международный дeнь памяти жертв Холокоста

 29 января  - День памяти героев Крут

 29 января  - День работника пожарной охраны

 31 января  - Международный день ювелира

Общество Праздники января

Новости

Стали известны подробности аварии патрульных и автобуса в Сумах
Сегодня 16:00
На Сумщине 40989 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:31
С 1 января сумские пенсионеры будут платить полную стоимость проезда в маршрутках
30.12.2020 15:00
На Сумщине развернули дополнительно 175 коек для лечения пациентов с COVID-19
Сегодня 20:00
У Сумах смолоскипною ходою відзначили день народження Степана Бандери
Сегодня 19:11
В Украине запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним
Сегодня 16:52
В Украине выросла минимальная зарплата
Сегодня 16:51
В Украине с 1 января выросли пенсии: кто получит прибавку
Сегодня 16:48
Снова птичий грипп: в Украине выявлен новый случай
Сегодня 16:45
В Украине стартовал новый этап электронного декларирования
Сегодня 16:41
МОН: зарплаты педагогов растут на 20% с 1 января
Сегодня 16:39
Украинцам с 1 января отменили льготный тариф на электричество
Сегодня 16:37
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.