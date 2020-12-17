Календарь января

Праздники и памятные дни в январе 2021:
1 января - Новый год
6 января - Сочельник
7 января - Рождество Христово
14 января - Старый Новый год
19 января - Крещение Господне (Богоявление)
20 января - День Автономной Республики Крым
22 января - День Соборности и Свободы Украины
25 января - День студента (Татьянин день)
26 января - Всемирный день таможни
26 января - День работникa контрольно-ревизионной службы Украины
27 января - Международный дeнь памяти жертв Холокоста
29 января - День памяти героев Крут
29 января - День работника пожарной охраны
31 января - Международный день ювелира