Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 19:46168

Тренерский состав нового сезона «Голосу країни»

24 января стартует 11 сезон музыкального шоу «Голос країни», который выйдет под названием «Перезагрузка».

Карантин внес изменения в подготовке к конкурсу – кастинги на Голос 2021 проходили онлайн.

В тренерскую панель в новом сезоне «Голос країни» вошли: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка Dorofeeva, которая со своим сольным треком вошла в топ-100 мирового Shazam, артист и продюсер Monatik и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник, пишет viva.ua.

Певец Олег Винник впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера. Monatik оценивал выступления участников прошлого сезона Голоса и был тренером третьего, четвертого и шестого сезонов проекту Голос. Діти" на "1+1". Dorofeeva уже была наставницей в четвёртом и пятом сезоне «Голос. Діти».

Ведущими «Голос країни-11» будут Юрий Горбунов и его коллега и жена Катя Осадчая.

Досуг Голос країни новий сезон

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:08
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
Вчера 15:38
Несовершеннолетний сумчанин, которого обвиняют в изнасиловании, все забыл
Сегодня 20:16
Сколько свободных мест в больницах Сум для ковидных больных?
Сегодня 19:52
Подкидыш в целлофановом пакете: полиция Сум разыскивает родителей ребенка
Сегодня 19:42
ТЭЦ сообщила об очередном намерении увеличить тариф на тепло
Сегодня 19:19
Никакой бытовой химии, лампочек и батареек: Кабмин запретил продажу некоторых товаров на период локдауна
Сегодня 19:15
Под Сумами закрыли нелегальную заправку
Сегодня 19:01
Полиция Сум разыскала и вернула домой двух 15-летних девушек
Сегодня 17:20
В Конотопcком райотделе полиции произошли кадровые изменения
Сегодня 17:15
Экоинспекция подвела итоги природоохранной операции «Новогодняя елка» на Сумщине
Сегодня 16:51
В центре Сум остановились троллейбусы
Сегодня 16:28
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.