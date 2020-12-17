Тренерский состав нового сезона «Голосу країни» 24 января стартует 11 сезон музыкального шоу «Голос країни», который выйдет под названием «Перезагрузка».

Карантин внес изменения в подготовке к конкурсу – кастинги на Голос 2021 проходили онлайн.

В тренерскую панель в новом сезоне «Голос країни» вошли: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз, артистка Dorofeeva, которая со своим сольным треком вошла в топ-100 мирового Shazam, артист и продюсер Monatik и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник, пишет viva.ua.

Певец Олег Винник впервые сядет в легендарное красное кресло в качестве тренера. Monatik оценивал выступления участников прошлого сезона Голоса и был тренером третьего, четвертого и шестого сезонов проекту Голос. Діти" на "1+1". Dorofeeva уже была наставницей в четвёртом и пятом сезоне «Голос. Діти».

Ведущими «Голос країни-11» будут Юрий Горбунов и его коллега и жена Катя Осадчая.