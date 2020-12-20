Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 года

Лидером «страшного рейтинга» стал американский фильм «Ад по соседству» режиссера Дэвида Мармора.
Также в тройке лидеров американский комедийный фильм ужасов «Мои волосы хотят убивать» Джастина Симиена и картина канадского производства «Чистота крови», режиссером которой выступил Джефф Барнеби.
В рейтинг лучших ужастиков также попали ленты, герои которых оказались изолированы от мира: «Снеговик», картина «Под водой», фильм «Кто не спрятался».
В рейтинге также вошли фильмы, снятые по сказочным мотивам «Гретель и Гензель», «Реликвия», психоделическая картина «Сторожка».
Триллер «В чужой шкуре» авторы рейтинга назвали «одним из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году".