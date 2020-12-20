Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:15198

Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов 2020 года

В список лучших фильмов ужасов, которые появились в 2020 году, вошли 18 кинолент.

Лидером «страшного рейтинга» стал американский фильм «Ад по соседству» режиссера Дэвида Мармора.

Также в тройке лидеров американский комедийный фильм ужасов «Мои волосы хотят убивать» Джастина Симиена и картина канадского производства «Чистота крови», режиссером которой выступил Джефф Барнеби.

В рейтинг лучших ужастиков также попали ленты, герои которых оказались изолированы от мира: «Снеговик», картина «Под водой», фильм «Кто не спрятался».

В рейтинге также вошли фильмы, снятые по сказочным мотивам «Гретель и Гензель», «Реликвия», психоделическая картина «Сторожка».

Триллер «В чужой шкуре» авторы рейтинга назвали «одним из самых креативных произведений кинематографа в 2020 году".

Досуг Ад по соседству Фильмы ужасов Снеговик

Новости

На Сумщине 59 новых случаев заболевания COVID-19: 7 летальных
Сегодня 09:10
В Сумах под больницу подкинули новорожденную девочку
03.01.2021 15:38
В Сумах открыли памятную доску защитнику страны Артуру Абрамитову
Сегодня 13:11
С 1 января изменился максимальный размер мелкой кражи
Сегодня 13:01
Степанов уточнил перечень разрешенных товаров в период локдауна
Сегодня 12:28
На Сумщине, как и по всей Украине, наблюдается резкое снижение заболеваемости COVID-19
Сегодня 12:22
На Сумщине 87% ковидных коек обеспечены кислородом
Сегодня 12:10
На Сумщине во время ликвидации пожара обнаружено тело человека
Сегодня 11:50
У Сумах оштрафували АТБ на 240 тис. грн
Сегодня 11:18
Сумские нардепы получили компенсацию за жилье в Киеве
Сегодня 11:09
В центре Сум патрульные задержали агрессивного наркомана
Сегодня 11:00
В Верхней Сыроватке пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе
Сегодня 10:57
view counter

Статьи

На Сумщине с января меняется алгоритм получения всех видов социальной помощи
Сегодня 09:51
Глухівчанка Ірина Колтакова зібрала унікальну колекцію дзвіночків, яку вписали у Книгу рекордів України
01.01.2021 18:33
С Наступающим! Итоги года на Сумщине
30.12.2020 09:35
Як уберегтися від мобільного шахрайства
29.12.2020 13:23
Відповідальність за незаконну вирубку й продаж ялинок
24.12.2020 10:39
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: 5 аспектів регулювання праці за сумісництвом
24.12.2020 10:28
Clausthaler - немецкое безалкогольное пиво с лучшим вкусом
23.12.2020 16:14
2021 год: пусть исполнятся ваши мечты ®
23.12.2020 09:21
Что известно о новом штамме коронавируса?
22.12.2020 21:18
Секрет молодості або все про контурну пластику
21.12.2020 18:13
Поради сумських рятувальників, як безпечно святкувати Новий рік
21.12.2020 10:13
Щепкинцы сделали маленьким сумчанам новогодний подарок
20.12.2020 16:38
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.