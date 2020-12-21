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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:09119

«Сказка Старого Мельника» - лидер кинопроката с начала пандемии

За первые 10 дней проката, который стартовал 17 декабря, украинское фэнтези «Сказка Старого Мельника» стало самым кассовым украинским фильмом с начала пандемии, то есть с марта 2020 года.

Семейное кино объединило многих звезд украинского кинематографа: Аду Роговцеву, Остапа Ступку, Анну Кошмал, Ирму Витовскую, Анатолия Хостикоева, Наталью Сумскую, Алексея

«Сказка Старого Мельника» — интересная, зрелищная лента для всей семьи. Колоритные герои и атмосферные локации, масштабные декорации, зрелищные трюки и спецэффекты. В сказке герои попадают в плен, путешествуют, пробуют свои силы, влюбляются, проверяют силу дружбы. Картина полна добрых и злых мифических героев.

Несмотря на высокую конкуренцию со стороны дорогого мирового кинопродукта, сети кинотеатров уже поставили в расписание на январь «Сказку Старого Мельника», а некоторые даже увеличили количество сеансов. Украинский фильм будет в прокате все новогодние праздники — до начала локдауна 8 января.

Источник:  Новости Ю

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