Ювілейні концерти Ірини Білик переносять вже вп'яте Квитки на шоу суперзірки української естради у столиці були розкуплені ще рік тому.

Білетне агентство Karabas сьогодні вп’яте повідомило глядачів про перенос концертів Народної артистки України Ірини Білик. Про це пише «Главком».

Популярна українська співачка Ірина Білик ніяк не може відзначити свій ювілей. 50 суперзірці виповнилося ще 6 квітня 2020 року. На цю ж дату було заплановано її великий концерт у палаці «Україна». Квитки на шоу, яке позиціонувалось як грандіозне, були розкуплені за кілька місяців до дати проведення. Саме тому організатори оголосили про додатковий концерт ще й на 7 квітня. Квитки і на цей концерт були розпродані повністю.

Однак шоу постійно переносили через коронавірус: спочатку з квітня на вересень, потім на грудень 2020-го. Згодом співачка була змушена повідомити про перенесення, тепер уже грудневих концертів.

«Ми дотримуємося всіх рекомендацій МОЗ і переносимо концерт у зв'язку з карантинними обмеженнями щодо заборони проведення концертів заради вашої безпеки. Квитки, куплені на 6 квітня, 29 вересня, 17 грудня і 19 грудня 2020 року перенесено на 17 квітня 2021 року. Квитки, куплені на 7 квітня, 30 вересня, 18 грудня та 20 грудня 2020 перенесені на 18 квітня 2021 року», – написала співачка у своєму Instagram.

У білетному ж агентстві сьогодні повідомили власників квитків про ще один перенос, який вони змушені зробити, аби виконати усі карантинні правила. Цього разу глядачів обіцяють забезпечити новими запрошеннями на інший час 17 та 18 квітня.

«У зв'язку з карантинними вимогами, організатор заходу робить карантинну посадку, тому буде два концерти: на 15:00 та на 19:30», – зазначили в агентстві.

Режисером масштабного шоу Народної артистки України є фотохудожник, стиліст, режисер кліпів і чоловік співачки – Аслан Ахмадов.

У березні 2020 року українська співачка Ірина Білик через епідемію коронавірусу перервала концерти Всеукраїнського туру на честь подвійного ювілею. Влітку і восени Білик вдалось провести ще кілька концертів в рамках туру.