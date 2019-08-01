Минздрав опубликовал обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон

2 января Министерство охраны здоровья опубликовало новый документ, в котором разделил страны мира на "красную" и "зеленую" зону. Критерий разделения - уровень заболеваемости COVID-19 в Украине и других государствах за последние две недели.
В "красной" зоне оказались 49 стран, в частности, Германия, Чехия, США, Черногория, Молдова, Грузия, Венгрия, Португалия, Турция, Румыния, Кипр и другие государства. Также туда добавились Польша, Италия, Израиль, Монако, Ливан и Колумбия.
Стоит отметить: после возвращения из стран "красного" списка придется загружать приложение "Дій вдома", сдавать ПЦР-тест или проходить двухнедельную самоизоляцию.
В "зеленую" зону перешли Болгария и Армения. Также в перечне безопасных - популярные зимой туристические страны:
Египет - страна требует отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, действительный до 72 часов до вылета.
Мальдивы - нужна справка с результатами негативного ПЦР-теста, которая будет действительна 96 часов до вылета. По прилету карантин не нужен, но путешествовать между курортными островами не позволено.
Доминикана - результаты ПЦР-тестов у туристов не спрашивают и на карантин не отправляют.
Танзания, к которой принадлежит остров Занзибар, не требует от туристов ПЦР-тестирование или самоизоляции. Гражданам Украины для посещения Танзании нужна виза, которую можно оформить в аэропорту прибытия за 50 долларов.
Шри-Ланка - необходимый ПЦР-тест за 72 часа до вылета и карантин до 5 дней.
ОАЭ - для поездки необходимо сдать ПЦР-тест в Украине за 96 часов до вылета, а в аэропорту прилета сдать его повторно - бесплатно. Первые сутки придется подождать результата в отеле.
Оман - перед въездом все приезжие должны зарегистрироваться для прохождения теста ПЦР в аэропорту и загрузить мобильное приложение "Tarassud +".
Полный перечень стран "красной" и "зеленой" зон можно посмотреть на сайте МОЗ.
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