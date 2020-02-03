В Украине начали контролировать выбросы

Данное решение предусматривает закон, который вступил в силу с 1 января 2021.
Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Рисованный сообщил о том, что в стране стартовал мониторинг и верификации парниковых выбросов. Согласно опыту ЕС, это решение является предпосылкой для борьбы с изменением климата, к которой подключились многие страны мира.
В частности, предусматривается введение системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Новая система даст возможность получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов, исходящих от производственных установок; появится возможность контролировать выбросы (а где необходимо - ограничивать); ввести обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, которые совершают выбросы.
Данные в отчетах промышленных предприятий будет проверять Госэкоинспекция. Инспекция будет назначать внеплановую проверку достоверности данных о выбросах, которые подадут предприятия.
Источник: onmedia.io
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