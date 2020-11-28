Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12102

Анекдоты недели - 281

Мысли о том, что надо бы сесть на диету, приходят обычно после сытного обеда и исчезают за полчаса до ужина.

Во время новогодних праздников главное — это полностью не врасти в диван.

***

Пассажир в аэропорту спрашивает у стойки регистрации:

- Скажите, пожалуйста, а Вы можете один мой чемодан отправить в Лондон, а другой - в Хабаровск?

- Нет, мы таких услуг не оказываем!

- Это хорошо, а то прошлый раз именно так и сделали.

***

- Французы говорят, что из-за стола надо выходить с лёгким чувством голода?

- А Вы что, француз?

- Нет.

- Тогда сидим дальше…

***

- Дорогая, почему ты запрещаешь мне пить?

- Дa потому, что ты не умеешь пить!

- Так как же я тогда научусь, если ты всё время запрещаешь?

***

Собираясь на работу после праздников, вспомнил, что крокодилы ходят лёжа.

***

- Ой, какой животик! Мальчик или девочка?

 - Оливье!

***

Не хотелось бы хвастаться, но 14-дневную диету я выполнил за 2 часа 27 минут

***

- Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим отцом? Уже целый год после нашей свадьбы он живёт у нас… Может быть, он на неделю-другую съездит в санаторий или куда-нибудь к морю?

- Прости, дорогая, но я всё это время был уверен, что это твой отец…

***

Если ты пришёл с работы уставший, открой бутылочку вина, набери ванну с пеной… И иди спать. Дальше я сама.

***

Минута молчания за женщин, которые надули губы за 10000 гривен и сейчас вынуждены носить маску за 5 гривен.

***

- Вадик, до сих пор не могу понять, как ты мог так лохануться? У нее же на лбу написано, что она дура!

- Так у нее челка…

***

Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес живут гораздо дольше, чем мужчины, обратившие на это внимание.

***

А вы тоже замечали, что когда просыпаешься в туфлях, очень сильно болит голова?

***

Уже пью чай. Но еще залпом…

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