Анекдоты недели - 281

Во время новогодних праздников главное — это полностью не врасти в диван.
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Пассажир в аэропорту спрашивает у стойки регистрации:
- Скажите, пожалуйста, а Вы можете один мой чемодан отправить в Лондон, а другой - в Хабаровск?
- Нет, мы таких услуг не оказываем!
- Это хорошо, а то прошлый раз именно так и сделали.
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- Французы говорят, что из-за стола надо выходить с лёгким чувством голода?
- А Вы что, француз?
- Нет.
- Тогда сидим дальше…
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- Дорогая, почему ты запрещаешь мне пить?
- Дa потому, что ты не умеешь пить!
- Так как же я тогда научусь, если ты всё время запрещаешь?
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Собираясь на работу после праздников, вспомнил, что крокодилы ходят лёжа.
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- Ой, какой животик! Мальчик или девочка?
- Оливье!
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Не хотелось бы хвастаться, но 14-дневную диету я выполнил за 2 часа 27 минут
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- Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим отцом? Уже целый год после нашей свадьбы он живёт у нас… Может быть, он на неделю-другую съездит в санаторий или куда-нибудь к морю?
- Прости, дорогая, но я всё это время был уверен, что это твой отец…
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Если ты пришёл с работы уставший, открой бутылочку вина, набери ванну с пеной… И иди спать. Дальше я сама.
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Минута молчания за женщин, которые надули губы за 10000 гривен и сейчас вынуждены носить маску за 5 гривен.
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- Вадик, до сих пор не могу понять, как ты мог так лохануться? У нее же на лбу написано, что она дура!
- Так у нее челка…
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Недавние исследования выявили, что женщины, имеющие лишний вес живут гораздо дольше, чем мужчины, обратившие на это внимание.
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А вы тоже замечали, что когда просыпаешься в туфлях, очень сильно болит голова?
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Уже пью чай. Но еще залпом…
Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит. Ломбард работает всегда....
Если вы не очень чувствуете приближение праздников, не расстраивайтесь. Главное в этом году – чувствовать запахи....
Кто сказал, что не бывает двух одинаковых снежинок? Может, вы просто не все посмотрели?...
Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть как-то успокоиться....
Если после пятидесяти ваша жизнь не устраивает вас, налейте еще пятьдесят!...