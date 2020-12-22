Умер последний из разработчиков советской атомной бомбы 9 января в Черноголовке Московской области умер старейший академик Российской академии наук, последний из участников разработки советской атомной бомбы, физик-теоретик Исаак Халатников. Ученому был 101 год.

Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе, ныне Днепр. Родители – Марк Исаакович и Туба Давыдовна Халатниковы; сестра Ребекка. В 1941 году окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности "теоретическая физика". Еще во время учебы обратил на себя внимание советского физика Льва Ландау, который предложил ему стать его аспирантом.

Во время войны Халатникова направили в Москву, где окончил курс в одной из военных академий, а затем служил в московском полку ПВО.

В 1944 году Халатников поступил в аспирантуру Института физических проблем АН СССР, а в 1946-м начал научную карьеру с должности младшего научного сотрудника.

Принимал участие в советском атомном проекте. Первый советский атомный заряд успешно испытали 29 августа 1949 года. А в 1952 году Халатников получил Сталинскую премию второй степени.

C 1965 по 1992 год Халатников возглавлял Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау АН СССР, затем был его почетным директором. Много лет преподавал в МФТИ.

Занимался теорией квантовых жидкостей, сверхпроводимостью, квантовой электродинамикой, квантовой теорией поля, релятивистской гидродинамикой, квантовой механикой. Работал в области общей теорией относительности и космологии.

Источник: newsru.co.il