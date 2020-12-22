Гороскоп на 11-17 января для всех знаков зодиака Гороскоп на 11-17 января обещает особенную неделю для всех знаков зодиака. Узнайте, к чему готовиться именно вам.

Овен (21 марта – 20 апреля)

На этой неделе займитесь решением текущих бытовых и финансовых дел. Разберитесь с ними, и тогда ничто не будет мешать вам полностью сконцентрироваться на тех интересных открытиях и идеях, которые будут ждать вас к выходным.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Не стесняйтесь делиться своей точкой зрения с другими людьми и задавать им волнующие вас вопросы. Они очень высоко оценят проявленную вами решимость и инициативность. Вторник, среда и четверг будут протекать в довольно сумбурном ключе, поэтому ставьте перед собой только реальные цели.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе большая часть ваших мыслей будет посвящена вопросам материального характера. Ну что же, этот период прекрасно подойдет для того, чтобы заняться планированием бюджета и постановки перед собой ряда новых финансовых целей.

Рак (22 июня – 22 июля)

В начале недели поделитесь своими чувствами с каким-нибудь близким вам человеком. Звезды говорят о том, что вы будете очень откровенны, поэтому понедельник прекрасно подойдет для подобных шагов. Во вторник, среду и четверг вы будете очень обаятельны и жизнерадостны - самое время организовать какое-нибудь веселое мероприятие.

Лев (23 июля – 23 августа)

Вторник, среда и четверг просто идеально подходят для знакомства с новыми людьми - как на профессиональном, так и на социальном фронте. Вы сумеете помочь им раскрепоститься и открыться для сближения с вами. В пятницу и субботу вы будете очень веселы и игривы, используйте это настроение с пользой.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Активно общайтесь с другими людьми и не стесняйтесь делиться с ними своими новаторскими замыслами - они непременно их поддержат. Во вторник, среду и четверг вам явно не следует поддаваться подавленному и склочному настроению, но для того чтобы его побороть вам будет нужно уделить внимание активной физической деятельности или чем-нибудь себя побаловать.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Если на этой неделе вами овладеют какие-то сомнения и страхи, то обязательно обсудите их с теми, кому можете доверять. Если эти страхи будут относиться к вашей работе, то поделитесь ими с коллегами, а если они будут связаны с вашей личной жизнью, то поговорите с друзьями. Они помогут вам понять, чем они вызваны.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Времяпровождение в обществе других людей - коллег, друзей и просто случайных знакомых - будет заряжать вас кипучей энергией и прекрасным настроением. Поэтому не нужно от них отгораживаться. Во вторник, среду и четверг ваш мозг будет работать настолько стремительно, что ваш язык порой не будет за ним поспевать. Поэтому сбавьте обороты, иначе вы рискуете сболтнуть какую-то глупость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Удача будет на вашей стороне, и ваши смелые шаги будут приносить вам очень богатые плоды. В пятницу и субботу один из ваших личных или рабочих проектов может наткнуться на какую-то преграду. Занимаясь поисками обходных путей, предложите свою помощь кому-нибудь из ваших товарищей. Это заметно улучшит вашу удачу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Во вторник, среду или четверг вы сможете разгадать какую-то сложную загадку - если выделите дополнительное время на поиски нужной вам информации. Проявите свойственную вам наблюдательность и аналитичность, и вы сумеете расставить все точки над "і".

Водолей (21 января – 20 февраля)

Если вы не проявите должную терпеливость и выдержку в начале недели, то вся неделя может оказаться для вас довольно трудной. Вам будут постоянно поручать какие-то скучные дела, работа над которыми будет повергать вас в скуку - старайтесь не падать духом и не выходить из себя.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Понедельник получится очень удачным для вас днем, когда вы сможете переделать огромное количество разных дел. Кроме того, вы будете находиться в центре всеобщего внимания и сможете обрести массу новых знакомых. Во вторник, среду и четверг от обилия возложенных на вас обязанностей у вас будет кругом идти голова, но просто сохраняйте спокойствие и выдержку.

Источник: kanalukraina