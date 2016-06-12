Популярные мировые сервисы блокируют Трампа и его сторонников Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter и Twitch блокировали действующего президента США.

Известные мировые онлайн-платформы и мессенджеры начали массово блокировать аккаунты, связанных со сторонниками действующего президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа.

Все началось с Twitter, который навсегда заблокировала личный аккаунт главы государства из-за риска «подстрекательства к насилию». Также заблокировали аккаунты действующего президента США Snapchat и Twitch.

Кроме того, социальные сети Instagram и Facebook 7 января приняли решение о временной блокировке аккаунтов Дональда Трампа.

«Мы оценили два нарушения нашей политики страницей президента Трампа, они приведут к 24-часовой блокировке функций», – заявили в Facebook.

Глава Instagram Адам Моссери сделал ретвит сообщения Facebook и добавил, что они приняли такое же решение (по состоянию на 10 января работа этих двух страниц Трампа восстановлена).

Далее эстафету перехватил Google, который удалил из Google Play Store приложение Parler, популярное среди сторонников Трампа.

Руководство YouTube приняло решение удалить подкаст экс-помощника Трампа Стива Бэннона «за нарушение условий пользования» сервисом, а голосовой и видеомессенджер Discord забанил сервер The Donald, где общались сторонники Трампа.

Известный фотохостинг Pinterest ограничил использование хештэгов, поддерживающих Трампа, в частности #StopTheSteal.

Источник: sud.ua