8 признаков функционального алкоголизма Алкоголизм — это разрушительная болезнь, и для большинства термин «алкоголизм» связан с серьезными проблемами со здоровьем, финансовыми трудностями и безработицей. Тем не менее, существует особый тип алкоголиков — функциональных алкоголиков.

Когда вы смотрите на этого человека извне, невозможно определить, что у него проблемы с алкоголем. У него, вероятно, будет хорошая работа, постоянный доход и, казалось бы, стабильная семейная жизнь. Возможно, он добился значительного прогресса в профессиональной сфере, добился финансовой стабильности или занимает ответственную позицию в обществе. Люди с алкогольной зависимостью также относятся к этим людям. Эти люди не защищены от последствий алкоголизма, а также подвергают себя и других опасности, им зачастую требуется не просто терапия, а комплексное лечение алкоголизма в клинике.

Они пьют, а не едят

Алкоголики часто заменяют пищу некоторыми напитками или используют ее в качестве предлога, чтобы начать пить. Бизнес-ужин станет отличной причиной для нескольких бокалов крепкого напитка, а обед с семьей не будет возможен без нескольких бокалов пива.

Они редко испытывают похмелье

Регулярно выпивая алкоголь в течение длительного периода времени, зачинает развиваться зависимость. Он больше не воспринимает алкоголь как что-то особое, и даже после нескольких стаканов алкогольных напитков функциональный алкоголик не почувствует похмелье на следующий день.

В долгосрочной перспективе, без алкоголя, они становятся нервными и легко раздражающими

Функциональные алкоголики часто употребляют алкоголь в рабочие дни или в выходные предлогом снятия стресса. Если по какой-то причине обычный ритуал отсутствует, они испытывают беспокойство, усиливается нервозность и беспокойство, они становятся сердитыми и слегка раздраженными.

В случае изменения их привычного поведения их поведение сильно варьируется

При алкоголизме вам характер может значительно измениться. Например, человек, который разумен и вежлив на ежедневной основе, станет агрессивным и импульсивным под воздействием алкоголя.

Они не чувствуют меры

Алкоголики испытывают трудности с чувством меры. У них всегда будет предлог выпить еще одну бутылку.

Они часто испытывают потерю памяти

Алкоголики часто не помнят отдельных моментов или даже целых событий от периода употребления алкоголя. Между тем, может показаться, что они были немного сумасшедшими в отношении других.

Попытки обсудить проблему заканчиваются агрессией и отрицанием

Если вы попытаетесь поговорить с алкоголиком о проблемах с употреблением алкоголя, он, скорее всего, сделает дискуссию невозможной, будет отрицать проблему или даже станет агрессивным.

Питье всегда является оправданием

Многие алкоголики имеют, по-видимому, рациональное обоснование употребления алкоголя — стресс на работе, проблемы дома или регулярная социальная деятельность часто являются хорошим оправданием.

Источник: сайт медцентра medpom.com.ua

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