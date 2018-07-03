Абдоминопластика – как добиться красивого и плоского живота, если спорт не помогает С возрастом, в силу особенностей женского организма, живот перестает быть плоским, радовать упругостью и подтянутостью кожи. Причем от таких неприятностей не застрахованы даже счастливые обладательницы худощавых фигур.

Объемный обвисший живот может быть следствием беременностей и родов, естественных гормональных изменений, колебаний веса тела. Часто такие недостатки невозможно исправить с помощью спортивных упражнений, косметических процедур и здорового питания. Тогда на помощь готовы прийти специалисты клиники АНА-КОСМО, которые сделают абдоминопластику по самым современным методикам https://anacosmo.ua/plasticheskaya-hirurgiya/abdominoplastika/.

Это не самая простая, но крайне эффективная пластическая операция. В ходе операции хирург удаляет лишнюю жировую ткань в обвислом животе (убирает так называемый «фартук»), а затем убирает лишние сантиметры кожи на животе. Заметных рубцов после такого вмешательства не остается, зато остается заметно «помолодевший» животик без ненавистного жира и висящих складок оттянутой кожи.

Есть несколько разновидностей абдоминопластики. Выбрать наиболее подходящую может только опытный пластический хирург, после детальной консультации и обследования пациента.

Показания для данного вмешательства очевидны:

• Переизбыток жира на животе и по бокам от него

• Наличие пластов и складок растянутой «ненужной» кожи

• Провисание и выпячивание мягких тканей живота вследствие естественных процессов

• Когда недостатки не слишком видимы, но это сильно влияет на психоэмоциональное состояние пациента, отравляя ему жизнь.

Виды пластики области живота:

• полная абдоминопластика

• средняя

• «мини»

• пластическая коррекция живота без хирургического разреза.

В ходе консультации опытный пластический хирург проводит детальный осмотр, рассказывает о ходе операции, ее эффективности, периоде восстановления, уходе в послеоперационный период и так далее. Стоит учесть, что доктор, скорее всего, предложит совместить абдоминопластику с ультразвуковой липосакцией. Такая комбинация позволит добиться максимального эффекта от пластического вмешательства.

Главное условие успешности операции – удовлетворительное состояние здоровья пациентки или пациента. Для того, чтобы избежать нежелательных последствий, врач назначит всестороннее обследование и ряд анализов.

Вся предоперационная подготовка в АНА-КОСМО организована таким образом, чтобы клиенту клиники не нужно было бегать по поликлиникам и лабораториям. Это делается очень быстро и займет всего несколько часов времени.

Операция и восстановление

Абдоминопластику делают под общим наркозом (под контролем опытного анестезиолога) максимум в течение двух с половиной часов. В процессе будут удалены лишняя кожа и жир, растяжки, после этого пупок «переставляется» на естественное место.

Если проводится эндоскопическое вмешательство, без разрезов, то мышцы брюшного пресса просто подтягиваются с помощью профессиональных инструментов. Полная же, самая сложная абдоминопластика, проводится с разрезом, коррекцией отложений и кожи по бокам и в области спины, коррекцией месторасположения пупка.

После вмешательства необходимо несколько дней оставаться в стационаре клиники, под наблюдением специалистов. Если все пройдет хорошо, дискомфорт будет недолгим и минимальным. Несколько месяцев нужно будет себя беречь, а также исключить серьезные физические нагрузки, в которых задействованы мышцы брюшного пресса. А также – прибрести специальное компрессионное белье.

Несколько месяцев реабилитации можно будет блистать плоским животиком на пляже и радовать мужа новыми возможностями в супружеской жизни!

®