Аккумуляторы для фотоаппарата - как выбрать по качеству и цене? Все фотографы не понаслышке знают о том, что их работа сильно зависит от аккумуляторов и батареек.

Собираясь на фотосессию или простую прогулку с сопровождающим фотоаппаратом каждый мастер фотографии должен полностью обеспечить себя качественными и надежными батарейками, например такими https://www.aks.ua/catalog/akkymylatoru-dla-fotoapparatov-i-videokamer/naznachenkie/akkumulyator-dlya-fotoapparata. А вот о том, как их выбрать мы и расскажем в данной статье.

Какие бывают аккумуляторы для фотоаппаратов?

Многие модели современных устройств для создания фотографий работают исключительно на встроенных батареечных аккумуляторах, которые не дают права выбора. Однако если фотоаппарат оборудован аккумуляторами АА типа, то в таком случае выбор широк и разнообразен.

В целом, аккумуляторы делятся на несколько типов:

• NiMh; • Li; • Zn.

Самые оптимальные варианты – это никель-металл-гибридный тип, а также NiMh.

Как выбрать аккумулятор для фотоаппарата?

Самым простым и доступным методом совершения правильного выбора является, как ни странно, инструкция. В ней наверняка указана модель аккумулятора и ее характеристики, а еще производители обычно пишут общие рекомендации по выбору именно для своей модели камеры.

Единственное, родные аккумуляторы могут иметь высокую цену или долгий срок доставки, если заказать их с сайта производителя. Конечно же, можно найти аналоги, но они могут быть немного с различиями по стоимости и емкости.

Тип «АА» или пальчиковые аккумуляторные батареи, как правило, встречается на рынке Украины только в недорогих фотокамерах. В профессиональных моделях используются пальчиковые устройства только совместно с бустером. Емкость батареи определяется количеством циклов работы включения и выключения. Этим же показателем регламентируется и количество снимков, которые можно сделать на одном заряде. Выходное напряжение – это то, что влияет на включение устройства.

Выбирая новый аккумулятор среди существующих в Киеве, стоит обращать внимание как на характеристики емкости, так и напряжения. Первое измеряется в амперах, а второе – в вольтах. При чем, напряжение в новой модели не должно значительно отличаться от того, которое было заявлено производителем на родной батарее. Лучший вариант – купить родную батарею.

Что касается емкости, то она должна быть большой. Поскольку, чем больше амперов в батарейке, тем дольше она сможет работать без дополнительной зарядки.

Полезный совет: чтобы увеличить срок жизни аккумулятора, не стоит подвергать его воздействиям высоких или низких температур. Экстремальные условия, а также повышенная влажность могут привести в отказе или поломке системе.

Какие аккумуляторы востребованы в интернет магазинах?

Самыми популярными аккумуляторами являются никель-кадмиевые. Их преимущества отметить достаточно просто:

• Хорошо приспособлены к работе как на холоде, так и на жаре; • Устойчивы к возникновениям коротких замыканий; • Быстро заряжаются; • Могут выдерживать до 1000 циклов заряда; • Имеют средний уровень ценовой категории; • Обладают длительным сроком хранения.

Но и минус у них тоже есть, и это – всем известный «эффект памяти». Если не полностью зарядить аккумулятор, он запомнит этот уровень и тогда цикл заряда будет неполным. Чтобы таких ситуаций не возникало, стоит ставить фотоаппарат на зарядку только тогда, когда он полностью разрядится.

Главное, помните, что емкость в новом аккумуляторе для фотоаппарата может отличаться от родного устройства питания, а вот напряжение – нет.

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