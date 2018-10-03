Его покупают не только отъявленные милитаристы, охотники или рыбаки, то есть те, кто предпочитают камуфляж, но и обычные граждане, кому нужны удобные, практичные одежда либо аксессуары. Мы решили разобраться в списке многочисленных торговых точек предлагающих армейские вещи, обратившись к сотрудникам крупного магазина https://militarka.com.ua/, и по итогам составили топ-5 военторгов Украины.
На лидирующих позициях уже который год находится магазин армейского снаряжения Милитарист. Его история началась в 2005 году как торговой точки предлагающей товары для игры в страйкбол. Сегодня это обширная сеть, состоящая с 6 магазинов в городах, и интернет-ресурса, где можно сделать заказ с доставкой в любую точку страны.
Кроме того, Милитарист предлагает потребителю большой ассортимент не только военного снаряжения, но и хороший выбор одежды либо обуви милитари, а также стилей стрит, кэжуал или для оутдор. С недавнего времени у компании появился собственный бренд M-Tac, товары которого с удовольствием покупают для повседневного ношения и отдыха на природе.
Военторг Милитарка имеет свою изюминку – компания идет по курсу не только торговли военным снаряжением, но и предложением более широкого спектра товаров туристическо-милитаристского характера. Это позволило занять второе место среди многочисленных армейских магазинов.
Здесь можно приобрести снаряжение: для рыбалки и охоты, туризма, исторической реконструкции или просто сувенирную продукцию для подарков. Милитарка начала свою работу в 2005 году, сегодня имеет две торговые точки в столице и мощный интернет-магазин обслуживающий все регионы страны.
Сотрудники магазинов в большинстве имеют опыт военной службы и активного отдыха – легко решат проблему выбора экипировки военнослужащих либо милитаристов.
На третьей позиции сеть из магазинов Pancer. Военторг кроме комплектов военной формы, обуви и аксессуаров предлагает широкий спектр защитного снаряжения: бронежилетов, шлемов и их элементов. Компания имеет три торговые точки в столице страны и сайт, где могут сделать покупки жители регионов.
Большой ассортимент позволяет выбрать одежду или обув для повседневной городской носки либо же узкоспециализированную экипировку для военнослужащих.
PROF1Group, это одна из старых компаний, которая начала свою деятельность еще в 2000 году. Основная деятельность сосредоточена в столице, где есть три магазина. Естественно кроме торговых точек имеется сайт, в разделах которого возможно сделать заказ по интересующей позиции.
Среди широкого ассортимента товаров военного и туристического назначения, военторг PROF1Group является официальным дистрибьютором таких мировых брендов, как: LOWA, 5.11, ESS, которые предлагают потребителю качественную тактическую обувь, одежду и аксессуары.
Военторг ДиСи – один из старейших магазинов, начавший свою деятельность в далеком 1992 году. Кроме посреднических услуг по продаже снаряжения, компания занимается его производством. На сегодняшний день сеть представлена тремя магазинами в Киеве, где есть более 10000 позиций товаров армейского, рыбацкого, охотничьего и туристического назначения.
Кроме торговых точек имеется сайт, занимающийся реализацией продукции в режиме онлайн.
Естественно военторгов в стране значительно больше, но именно эти занимают лидирующие позиции в сегменте рынка армейского и оутдорз снаряжения.
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