Армейский шопинг – главные военторги страны Сегодня армейское снаряжение переживает свой пик популярности.

Его покупают не только отъявленные милитаристы, охотники или рыбаки, то есть те, кто предпочитают камуфляж, но и обычные граждане, кому нужны удобные, практичные одежда либо аксессуары. Мы решили разобраться в списке многочисленных торговых точек предлагающих армейские вещи, обратившись к сотрудникам крупного магазина https://militarka.com.ua/, и по итогам составили топ-5 военторгов Украины.

Страйкбол и не только

На лидирующих позициях уже который год находится магазин армейского снаряжения Милитарист. Его история началась в 2005 году как торговой точки предлагающей товары для игры в страйкбол. Сегодня это обширная сеть, состоящая с 6 магазинов в городах, и интернет-ресурса, где можно сделать заказ с доставкой в любую точку страны.

Кроме того, Милитарист предлагает потребителю большой ассортимент не только военного снаряжения, но и хороший выбор одежды либо обуви милитари, а также стилей стрит, кэжуал или для оутдор. С недавнего времени у компании появился собственный бренд M-Tac, товары которого с удовольствием покупают для повседневного ношения и отдыха на природе.

Военторг для всех категорий

Военторг Милитарка имеет свою изюминку – компания идет по курсу не только торговли военным снаряжением, но и предложением более широкого спектра товаров туристическо-милитаристского характера. Это позволило занять второе место среди многочисленных армейских магазинов.

Здесь можно приобрести снаряжение: для рыбалки и охоты, туризма, исторической реконструкции или просто сувенирную продукцию для подарков. Милитарка начала свою работу в 2005 году, сегодня имеет две торговые точки в столице и мощный интернет-магазин обслуживающий все регионы страны.

Сотрудники магазинов в большинстве имеют опыт военной службы и активного отдыха – легко решат проблему выбора экипировки военнослужащих либо милитаристов.

Защитное снаряжение – это Pancer

На третьей позиции сеть из магазинов Pancer. Военторг кроме комплектов военной формы, обуви и аксессуаров предлагает широкий спектр защитного снаряжения: бронежилетов, шлемов и их элементов. Компания имеет три торговые точки в столице страны и сайт, где могут сделать покупки жители регионов.

Большой ассортимент позволяет выбрать одежду или обув для повседневной городской носки либо же узкоспециализированную экипировку для военнослужащих.

Военторг-дистрибьютор

PROF1Group, это одна из старых компаний, которая начала свою деятельность еще в 2000 году. Основная деятельность сосредоточена в столице, где есть три магазина. Естественно кроме торговых точек имеется сайт, в разделах которого возможно сделать заказ по интересующей позиции.

Среди широкого ассортимента товаров военного и туристического назначения, военторг PROF1Group является официальным дистрибьютором таких мировых брендов, как: LOWA, 5.11, ESS, которые предлагают потребителю качественную тактическую обувь, одежду и аксессуары.

Ровесник Независимости

Военторг ДиСи – один из старейших магазинов, начавший свою деятельность в далеком 1992 году. Кроме посреднических услуг по продаже снаряжения, компания занимается его производством. На сегодняшний день сеть представлена тремя магазинами в Киеве, где есть более 10000 позиций товаров армейского, рыбацкого, охотничьего и туристического назначения.

Кроме торговых точек имеется сайт, занимающийся реализацией продукции в режиме онлайн.

Естественно военторгов в стране значительно больше, но именно эти занимают лидирующие позиции в сегменте рынка армейского и оутдорз снаряжения.

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