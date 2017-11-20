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Бюро переводов - качество и скорость работы

Бюро переводов предлагает качественный перевод на множество языков, гарантирует точность перевода, скорость, дополнительные услуги по заверению.

Бюро переводов пользуется успехом, ведь помощь переводчиков незаменима, когда требуется подготовить пакет документов для получения визы, для поездки за рубеж. Часто в бюро обращаются иностранцы, которые прибывают в столицу, им требуется перевести целый пакет документов для того, чтобы оформить официально свое пребывание или другие документы.

Особенности письменного перевода 

Переводчики бюро разделяются по категориям, чтобы сделать перевод полностью идеальным и достоверным. В бюро можно получить услуги письменного перевода по экономической, технической медицинской тематике, юридический и художественный перевод. Каждый вид перевода обладает особыми моментами, здесь не только надо знать лексику, но и возможности стилистического, синтаксического оформления текстов. В таких переводах не допускаются ошибки или опечатки, поэтому над этим тщательно работает корректор.

Успешная работа бюро связана с особенностью работы менеджеров, редакторов, лингвистов. Менеджеры быстро принимают в работу любые заказы, распределяют их между лингвистами. Редактор в последствии вычитывает каждый перевод, исключая любые неточности, опечатки, ведь они могут привести к фатальным ошибкам и недопониманию между партнерами.

Устный перевод и услуги по заверению

Также в бюро можно заказать устный перевод, специалисты в данной области проходят подготовку за рубежом, идеально владеют не только лексикой, но и диалектами, разговорной речи. Для них главное передать не только речь оратора, но и его посыл слушателям, создать нужную атмосферу в аудитории.

Устные переводчики часто работают в паре, чтобы обеспечить многочасовой последовательный или синхронный перевод.

Помимо переводческих услуг в бюро можно получить дополнительные услуги по заверению перевода. Это может быть апостиль, то есть особая печать которая позволяет переводу быть принятым в любой стране мира, она является подтверждением достоверности перевода. Также можно заказать легализацию документов, в этом случае заверение происходит в Министерстве, которое выдавало тот или иной юридический документ, чаще всего это касается выписок из судебных дел, дипломов и других важных документов. Сотрудники бюро точно знают, для какого документа, какой тип заверения потребуется. Также они могут оказать содействие в получение справки об отсутствии судимости для клиентов. 

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