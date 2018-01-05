Чего ожидать от смартфонов Xiaomi в 2018 году? В ушедшем 2017 году производитель техники и смартфоном Сяоми сумел качественно удивить потребителей не только флагманскими моделями телефонов, но и бюджетными. А еще удивило обилие разных моделей с различными характеристиками и ценовыми категориями.

Среди них – https://www.aks.ua/catalog/mobilnye-telefony/brand/xiaomi каждый мог найти что-то, что было полезно именно ему. Безрамочные модели, в пластиковом или металлическом корпусе, с одинарными и двойными камерами и так далее. В 2018 году удивить будет уже сложнее, однако производитель обещает не менее инновационные и интересные модели. Так чего же конкретно ожидать покупателям китайского бренда в 2018 году?

Xiaomi Mi 7

Это – самая ожидаемая модель устройства, которая заинтересовала пользователей в Украине и по всему миру. Прежде всего, фанаты Сяоми просто «умирают» от ожидания модели Ми 7. И Ксиоми действительно работает над ней в поте лица. Анонса гаджета все еще не было. Однако кое-какие секреты уже были раскрыты. По последним данным, модель будет иметь:

• Современный AMOLED дисплей; • Двойную основную камеру; • Инновационную поддержку технологии быстрого заряда; • Стандарт Qi; • Безрамочный экран.

Презентация гаджета в Киеве ожидается в первой половине года, а вот купить можно будет его почти сразу после презентации. Если верить слухам, стоимость устройства будет невысокой, именно поэтому она может стать самым популярным флагманом в 2018 году. Кстати, еще известно, что в основе девайса будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon в версии 845.

Преимущества от производителя

Фактически вся продукция, которую предлагает Сяоми имеет более дешевую цену, чем аналогичные модели, но от других производителей. И даже флагманские модели, такие как ожидаемый Ми 7 из топовой линии смартфонов – не исключения, поскольку за минимальную стоимость производитель предлагает максимальные возможности.

Технические характеристики

Многие ждали, когда же наконец-то в сети появится хотя бы какие-то данные о девайсе. И о чудо! Сегодня мы приоткроем завесу тайны.

Не так давно мир увидел шестидюймового представителя «яблока» - айфона. Кому-то понравилось, а кто-то подумал, что устройство слишком большое. Да и стоимость его заявлена высокая. Согласно источнику, Сяоми Ми 7 будет иметь шестидюймовый экран. Дисплей будет выполнен в технологии AMOLED. Поставщиком или поддержкой – называйте как хотите, такого экрана стала корейская компания Samsung. Разрешение экрана больше, чем Full HD – 2160 х 1080 точек-пикселей. А это уже FHD+. Соотношение сторон экрана не раскрывают, однако не сложно предположить, что это будет 9:18.

Кроме шикарного дисплея, от гаджета стоит ожидать топовый процессор на восемь ядер, который будет иметь частоту в 2,6 ГГЦ. Кроме того, корпус устройства спрячет в себе еще и оперативную память на 6 гигабайт.

Основная камера будет двойной, а фотографии с нее будут иметь разрешение в 16 Мп. Немаловажен и размер диафрагмы, который должен составить f/1.7. Это говорит о том, что даже в условиях недостаточной освещенности фотографии будут получаться очень качественными.

На задней крышке под камерой разместиться привычный для Сяоми сканер отпечатка пальцев. Аккумулятор планируется на 3300 микро часов. Будет предусмотрена функция быстрой зарядки.

Планируется, что заказать в интернет-магазине данный девайс можно будет всего за 400 долларов.

Иcточник: https://www.aks.ua

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