Что лучше: Эвер Афтер Хай или Монстер Хай? Дети любят веселиться и интересно проводить досуг. В этом им помогают всевозможные игрушки. Верными друзьями маленьким непоседам станут куклы, ведь их можно переодевать, создавать им истории и постоянно придумывать новые сюжеты. Одними из самых популярных игрушек являются куклы известной серии Monster High.

Разнообразие героев, необычные домашние питомцы и продуманные до мелочей детали захватывают детей и позволяют серии оставаться на пике своей популярности. Однако американский бренд-производитель «Монстер Хай» Mattel не останавливается на достигнутом и постоянно радует своих маленьких клиентов интересными новинками. В 2013 году он запустил серию кукол Ever After High и подарил детям еще один потрясающий сказочный мир.

Куклы «Монстер Хай» и «Эвер Афтер Хай» очень похожи, но в то же время совершенно разные. Эта новинка порадовала многих родителей, которые настороженно относились к смелым и эксцентричным юным детям монстров. Ever After High — это куклы — дети знаменитых сказочных персонажей. В серии появились долгожданные дети Золушки, Белоснежки и Прекрасного Принца, Златовласки, а также Злой Королевы и многих других сказочных героев.

Кому и кем играть?

Куклы Monster High предназначены для детей возрастом от восьми лет. Дети чудовищ с яркой и необычной внешностью обязательно станут любимой игрушкой ребенка. Броский макияж, экстравагантные наряды и сильные характеры кукол могут испугать малышей, однако точно придутся по вкусу старшим детям. А вот куклы «Эвер Афтер Хай» действительно солнечные и яркие. Они предназначены для детей возрастом от шести лет. Яркие наряды, золотые короны, сияющие улыбки и безумно милые домашние питомцы — серия кукол Ever After High создана, чтобы дарить детям радость.

Привычки и порядки

Куклы «Эвер Афтер Хай», как и «Монстер Хай», живут в своей персональной вселенной. Они ходят в особую, закрытую от людей, школу, а вся история их жизни описана в дневниках. Как и у Monster High, у этих милых куколок есть забавные домашние питомцы и множество аксессуаров на любой вкус.

Куклы-монстры не унаследовали самые темные черты характеров их родителей, однако имеют суперспособности. Они живут в школе, устраивают вечеринки, часто шумят и почти не признают правил. Казалось бы, положительные Ever After High должны быть антиподами задиристых монстриков, однако дети принцев и принцесс тоже не теряют времени зря. В их вселенной тоже устраивают вечеринки, шумят, ссорятся, дружат, мирятся и познают жизнь. В волшебной школе даже появились два враждующих клана, во главе которых — дочери Белоснежки и Злой Королевы.

Получая в подарок куклу из серии игрушек Ever After High «Сказочные принцессы», «Сказочные ученики», «Бунтари», «День коронации», «Сказочные королевичи» или любой другой, ребенок знакомится с историей куклы и самостоятельно решает ее дальнейшую судьбу. Уладить конфликты или устроить в школе настоящую войну — только от вас зависит судьба всего волшебства.

Дружба и личная жизнь

Игрушки серии Ever After High постоянно обновляются. Дизайнеры перевыпускают базовые модели и вводят новых персонажей. А узнать о приключениях любимых кукол «Эвер Афтер Хай» и «Монстер Хай» можно из одноименных мультфильмов.

Эти куклы — такие разные, но одновременно так похожи друг на друга! Когда они встречаются, порядки в волшебной школе меняются навсегда. Не заставляйте их ждать — и вперед, к новым знакомствам и историям.

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