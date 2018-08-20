Что можно делать электролобзиком Электролобзик - электрический инструмент, который применяется профессионалами и домашними мастерами для ремонтных работ и поделок. Устройство работает за счет передачи энергии мотора на механизм выполняющей возвратно-поступательные движения.

Рабочий инструмент лобзика - компактное пильное полотно. С помощью электроинструмента выполняют длинный прямой и криволинейный распил. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, нужно учесть нюансы работы с разными материалами и прочие особенности эксплуатации.

Что можно пилить электролобзиком

Рекомендации для конкретных материалов:

Древесина. Дерево обрабатывают с помощью стандартных пилок, направленных вверх с шагом зубцов от 2.5 до 4 мм. Длина пилка зависит от толщины заготовки. Обработку выполняют по тыльной стороне дерева для минимизации повреждения структуры материала. Металл. Для обработки металлических деталей используют полотно с мелкими зубьями и шагом не более 2 мм. Скорость распила минимальная, маятниковый ход отключен. Движение по металлу выполняют плавно и без нажима. Пластик. Настройки электролобзика подбирают в зависимости от типа полимера. Маятниковый ход ставят на минимум. Скорость не должна превышать 40% от максимальной величины, особенно для пластсасс которые легко плавятся.

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При выборе заготовок следует выбирать качественные материалы. Даже мастер не сможет выполнить эстетичный распил на расслаивающемся фанерном листе. Криволинейное выпиливание получают непрерывным движением по расчерченной линии. Используются специальные узкие пильные полотна.

Сферы применения

С помощью электролобзика умельцы работают с разными пиломатериалами по прямой или кривой линии. Также создают игрушки, мебель, кухонные принадлежности, вывески, оконные рамы и створки. Инструмент применяют для изготовления упаковочных коробов, декоративных перегородок, подиумов, фигурных ярусов и ниш. Его возможно использовать в мелком производстве музыкальных инструментов и корпусов акустических систем.

Сравнение с дрeгими пилящими электроинструментами

Для ровного распила древесины и толстых листовых пиломатериалов стоит обратить внимание на дисковую пилу. Для которая по эксплуатационным параметрам значительно обходит своего конкурента. Она абсолютно универсальная. Дисковая пила подходит для работы с любыми материалами и различными сечениями, кроме стальных заготовок и черных металлов. С ее помощью можно распилить крупногабаритные поверхности из ДСП, пластика, фанеры, а также стройматериалы. Если нужно обработать материал толщиной до 75 мм или сделать криволинейный край, поможет только электролобзик.

Сабельная пила отличается от электролобзика назначением и способом работы. Рассчитана на использование в любом пространственном положении, в отличии от электролобзика и дисковой пилы. Подходит для спиливание веток, распила брусков, а также труб и небольших заготовок из металла. По форме сабельная схожа с ручной. По мощности и количество ходов в минуту сабельные пилы практически не отличаются от электролобзиков. При этом полотно довольно широкое и оставляет не менее 12 мм, для лобзика эта величина начинается с 5 мм. Поэтому для виртуозных столярных работ потребуется именно электролобзик.

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