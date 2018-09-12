Что нужно знать о фурнитуре для вашей бижутерии? Фурнитура – это основной элемент любого украшения, изготовленного своими руками по любой схеме плетения.

Возможности современных Интернет-ресурсов, в том числе Gem Style и тенденции развития торговли позволяют приобретать любые виды соединительных деталей, подбирать наиболее оптимальный их вид, дизайн и особенности функционирования.

Если вы планируете создавать изделия для дальнейшей реализации, тогда нужно заказывать такие составляющие оптом, но если вы любите создавать эксклюзивные изделия каждый раз совершенно разные, тогда стоит заказывать данную продукцию небольшими партиями.

В любом случае, не стоит экономить на фурнитуре, ведь именно она сразу выдаст плохое качество вашего изделия. Помимо красивого внешнего вида, такие детали обеспечат вам длительный срок эксплуатации и комфортное использование.

Разновидности современной фурнитуры

Новички в этом деле даже не догадываются о том огромном количестве фурнитуры, которое предлагают отечественные и зарубежные производители. Конечно же, перед тем как приступить к процессу создания аксессуаров недостаточно просто ознакомится с этапами изготовления и популярными схемами плетения.

Нужно также знать о предназначении разных видов фурнитуры для вашей бижутерии, ведь без нее у вас не получится создать украшения высокого качества и аккуратного внешнего вида. Фурнитура может быть не только своеобразным «костяком» вашего украшения, на котором будут закреплены и сцеплены воедино все декоративные элементы изделия, но и будет незаменима при соединении, разделении, маскировании некоторых деталей – фурнитура делает из «одноразовой» бижутерии практичные и прочные аксессуары.

Виды фурнитуры:

• Фурнитурные бусины;

• Зажимы;

• Держатели;

• Замочки и застежки;

• Кабошоны;

• Коннекторы;

• Колечки и подвески;

• Основы;

• Пины и штифты;

• Разделители для бусин;

• Сеттинги и многое другое.

Советы по правильному выбору фурнитуры

Вручную созданные эксклюзивные украшения – одна из последних модных тенденций в современном мире стиля и дизайна. Авторские произведения, изготовленные в едином экземпляре, не могут не радовать их владельца.

Такой аксессуар действительно подчеркнет ваш индивидуальный стиль, украсит продуманный образ и поможет самовыразиться. Также, в основном, наличие такой бижутерии свидетельствует о том, что ее владелец – состоятельный человек, который может позволить себе такие украшения, ведь стоят они недешево. Что нужно знать о том, чтобы приобрести только качественное изделие? В первую очередь, обратите внимание на встроенную фурнитуру. Она должна:

быть изготовленной из качественного металла без содержания вредных сплавов; иметь красивый блеск; должным образом функционировать: размыкаться, соединятся и легко работать; быть произведенной только от надежных производителей; не иметь дефектов и неровных краев; быть стойкой к механическим повреждениям и воздействиям окружающей среды.

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